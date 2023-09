Alpha Square Mall aposta em programação de lazer gratuita para os sábados e obtém crescimento na ordem de 9% no movimento e no faturamento dos lojistas

Foto: Divulgação

Segundo último Censo Brasileiro de Shopping Centers realizado pela Abrasce, as famílias com crianças representam 68% dos frequentadores, sendo 46% com pequenos de até 12 anos. Outro dado do estudo é que esse público vai ao shopping para se alimentar pelo menos uma vez por semana (38%).

Há mais de um ano, o Alpha Square Mall, em Alphaville, vem apostando em programação infantil gratuita aos sábados com o Kids Club, visando atender às demandas de famílias com crianças e, consequentemente, gerando maior movimento ao empreendimento, além de expandir o faturamento dos lojistas em cerca de 9%.

“Esse resultado está completamente em linha com o nosso objetivo com o Kids Club. A atração reúne dezenas de famílias que buscam por opções de lazer com segurança e, enquanto os pequenos se divertem, os adultos aproveitam para compartilhar desse momento com a garotada, comer em um restaurante, comprar itens que necessitam ou usufruírem dos serviços de saúde, beleza e bem-estar que temos no mix de lojas”, comenta Edilma Alves, gerente geral do Alpha Square Mall.

O Kids Club no Alpha Square Mall já se tornou tradição entre os visitantes com crianças aos sábados. A programação oferece sempre atividades lúdicas e gratuitas para os pequenos, com brincadeiras inusitadas a cada final de semana.

No dia 16 de setembro, por exemplo, haverá oficina com recicláveis, cantigas de roda, desenhos para colorir, bolhas de sabão gigantes, entre outras atividades. A programação acontece das 13h às 17h.

O Alpha Square Mall é considerado o shopping jardim de Alphaville, graças à sua ambientação diferenciada repleta de área verde, diferente dos empreendimentos comerciais convencionais. Foi inaugurado em 2011, possui 72 lojas distribuídas em 2 pisos e diversas opções em gastronomia, serviços, boutiques no segmento de moda e espaços com estética, beleza e bem-estar.

Kids Club do Alpha Square Mall

Atrações gratuitas

Horário: das 13h às 17h

Dia 16 de setembro

Oficina com recicláveis, cantigas de roda, desenhos para colorir, bolhas de sabão gigantes.

Site: www.alphasquaremall.com.br

Marketplace: www.alphasquareon.com.br

Redes sociais: @alphasquaremall no Instagram e Facebook

Telefone: 11 2664-0406

Avenida Sagitário, 138 – Barueri

Sobre o Shopping

O Alpha Square Mall foi inaugurado em 2011 e ficou conhecido como o shopping jardim de Alphaville, em referência ao grande jardim central que possui sob o teto retrátil e em meio à arquitetura diferenciada, assinada por Pablo Slemenson -quem também idealizou o projeto arquitetônico do Shopping Cidade Jardim em São Paulo-. Tem ambiente agradável e acolhedor para o cliente fazer suas compras, passear e apreciar boa gastronomia.

O shopping disponibiliza totens de álcool em gel nas áreas comuns, possui serviços de entrega por delivery e drive-thru, assim como o marketplace Alpha Square On.

O empreendimento está em constante modernização, sempre apresentando programações culturais, de entretenimento e ações sociais em prol das comunidades locais. Mais informações: www.alphasquareon.com.br.