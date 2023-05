Alphaville – Ram House no Grupo Sinal faz história com abertura da 1ª loja flagship da marca de pick-ups no mundo

Fotos: Gláucia Poppe / Katia Peuckert / Divulgação

Investimento de R$ 10,8 milhões em três novas concessionárias das marcas

O Grupo Sinal, referência na comercialização de veículos no estado de São Paulo há mais de 40 anos, lançou nesta quinta-feira (4), em Alphaville, Barueri (SP), três novas concessionárias, respectivamente das marcas Ram, Jeep e Fiat. É a revelação para o mundo de uma trinca de lojas state-of-art que foram projetadas e construídas por quase dois anos, com um investimento de cerca de R$ 10,8 milhões.

“O Grupo Sinal será o primeiro no mundo a ter uma loja flagship da Ram, o que mostra a força da nossa marca. Será um espaço super exclusivo para os nossos clientes. A concepção de um ambiente rural, amplo, com muita madeira, couro e metal, além do atendimento personalizado, foi pensada nos mínimos detalhes para uma experiência inesquecível para os consumidores”, explica Graziela Baida, vice-presidente do Grupo Sinal.

Os clientes das três marcas, que estão entre as principais do abrangente portfólio do Grupo Sinal, terão um amplo espaço para conhecer de perto os principais lançamentos e novidades. O que não muda é o pioneirismo da empresa em buscar inovação e soluções modernas, acompanhando os avanços de consumo, de maneira diferenciada e personalizada.

“Estamos em uma região super nobre de Alphaville, com lojas que trazem conceitos únicos. Para o Grupo Sinal, é mais um passo na posição de precursor de tendências dentro do mercado automotivo de São Paulo e do Brasil”, complementa Graziela.

Experiência exclusiva para os clientes das três marcas

A inspiração rural e o “luxuoso ambiente de celeiro” dão o tom arquitetônico e arrojado da Ram House, proporcionando uma experiência de compra muito especial, unindo os pilares da marca: força, capacidade, tecnologia e luxo. Aos clientes Jeep e Fiat, o Grupo Sinal também oferecerá muito conforto e modernidade, com novo padrão visual nas instalações e cuidados com acessibilidade.

Além disso, para o município de Barueri, onde Alphaville se localiza, as concessionárias vão fortalecer a economia da região e devem atrair, inclusive, clientes de outras regiões do país.

Prestigiaram o evento muitas pessoas de destaque em Alphaville, como o vice-prefeito e apresentador de TV na BAND, Elvis Cezar, e a atual vice-prefeita de Santana de Parnaíba Rosália Dantas e seu esposo Luiz Procópio.

Endereços:

Ram House Sinal Alphaville: Alameda Araguaia, 1930

Jeep Sinal Alphaville: Alameda Araguaia, 1930

Fiat Sinal Alphaville: Alameda Araguaia, 1830

Sobre o Grupo Sinal

O Grupo Sinal é um dos maiores grupos empresariais no mercado de comercialização de veículos do Brasil. Começou as suas atividades na década de 1980 e hoje conta com mais de 40 lojas na Grande São Paulo. A companhia hoje representa as marcas Fiat, Honda, Ford, Nissan, Renault, Hyundai, Ram, Jeep, Peugeot e Citroën.

O lema do Grupo é comercializar automóveis e prestar serviços para o mercado consumidor de bens automotivos, investindo constantemente na equipe de colaboradores, buscando a satisfação dos clientes, com comprometimento no relacionamento comercial e no resultado final.