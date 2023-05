Barueri – Feira Especial de Adoção de Pets retorna neste sábado

Foto: Ricardo Santos/ Secom

A Feira Especial de Adoção de Pets retorna no próximo sábado (dia 13), das 9h às 16h, na unidade 1 do Centro de Proteção ao Animal Doméstico (Cepad), na rua Vera Cruz, 340, no Bairro dos Altos. A última edição ocorreu em fevereiro deste ano. O evento é organizado pela Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente (Sema). A entrada é livre para todos os públicos.

Para adotar

Para aqueles que desejam levar seu cão ou gato para casa, basta comparecer ao Cepad 1 com um documento oficial com foto, escolher o animal de sua preferência, assinar um termo de posse responsável e ser feliz com seu bichinho.

Além da Feira Especial

Fora o evento, as adoções podem ser feitas no Cepad 1 todos os dias (inclusive aos finais de semana e feriados), das 9h às 16h; nas feiras que ocorrem aos finais de semana de cada mês em diversos pontos de Barueri; e por meio das redes sociais do Cepad, no Instagram e no Facebook, nas quais a entrega do pet é realizada pela Prefeitura até um raio de 30 quilômetros do Cepad.

A importância da adoção

Quando você se torna responsável por um pet, acaba tirando esse animal de situações de risco e de abandono e, consequentemente, ajuda o Cepad a proporcionar novas adoções.

Para o secretário da Sema, Marco Antônio de Oliveira (Bidu), o trabalho do Cepad e a promoção das feiras permite que mais pessoas tenham acesso aos pets e criem esse vínculo. “Criamos uma estrutura para aproximar as pessoas dos pets sem lar. Adotar um animal é mais do que um ato de amor, também é um ato de cidadania. Participe e adote”, incentiva Bidu.

