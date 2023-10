Alphaville terá desvio no sábado (dia 7) para obras de alargamento

Fotos: Arleno Marques/ Secom

Acontecerá neste sábado, dia 7, das 7h às 19h, um desvio de tráfego para motoristas com destino à cidade de Santana de Parnaíba e voltando para Barueri, em direção ao Centro Comercial de Alphaville. O motivo é para içamento de vigas do viaduto que está sendo construído e faz parte das obras de alargamento da avenida Alphaville, no Empresarial Dezoito do Forte.

A via já foi sinalizada e o condutor será orientado pelos agentes de trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semurb), que fará o monitoramento do tráfego no local.

As obras de alargamento da avenida Alphaville estão previstas para entrega em dezembro deste ano. Acontecem ao lado de outra construção: a Praça de Lazer, também no Alphaville 18 do Forte, e que está em execução pela Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Obras.

Sentido Santana de Parnaíba

Com a alteração, o motorista com destino a Santana de Parnaíba pela avenida Alphaville entrará na avenida Copacabana, passará pela alameda Arpoador e fará o retorno na avenida Ipanema (no 18 do Forte) e sairá novamente na avenida Alphaville para voltar a se dirigir à cidade vizinha.

Retorno a Barueri

Já o motorista que estiver vindo pela avenida Yojiro Takaoka, Santana de Parnaíba (sentido ao Centro Comercial de Alphaville, em Barueri), será obrigado desviar à direita ao chegar na avenida Sagitário. Neste local, a avenida Alphaville também estará interditada.

Mais interdição