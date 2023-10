Santana de Parnaíba participou do 20º Salão de Turismo em São Paulo

Foto: Secom

Nos dias 04 e 05 de outubro, o município de Santana de Parnaíba, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, participou da 20ª edição do Salão de Turismo, que aconteceu na cidade de São Paulo.

O evento teve como intuito destacar as cidades turísticas do Estado, com stands onde os representantes da Secretaria de Cultura e Turismo, apresentaram aos visitantes um pouco da história e destacaram os principais pontos turísticos do município.

O 20º Salão de São Paulo Turismo foi uma oportunidade para que mais pessoas conhecessem Santana de Parnaíba e destacar seu potencial turístico.