Barueri 74 anos: Prefeitura tem mais de 80 obras em andamento, 30 de grande porte

Foto: Benjamin Sepulvida/ Secom A Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Obras, inaugura neste sábado, dia 25, a partir das 10h, a UBS Dr. Luiz Fernando Nardy Vasconcelos, na estrada Dr. Cícero Borges de Morais, no Bairro dos Altos, como celebração aos 74 anos de emancipação político-administrativa do município.

São cerca de 80 obras em curso na cidade, sendo 30 delas de grande porte para entrega até 2024, contemplando as mais diversas áreas. Além disso, outros investimentos estão em processo de licitação.

Principais obras em andamento

No Jardim San Diego, a Prefeitura constrói em parceria com o governo do Estado o Hospital Regional Rota dos Bandeirantes (foto). A obra é para atendimento de média e alta complexidade para toda a região em prédio com 10 pavimentos. A previsão é que a unidade comece a funcionar a partir de junho.

Outra obra importante, prevista para entrega neste semestre, é o Complexo Esportivo do Jardim Silveira, projetado para o ensino e prática de várias modalidades em espaço com 18 mil metros quadrados.

No Chácaras Marco, o Parque da Juventude, com uma área de 170 mil metros quadrados, está em ritmo avançado. O empreendimento trará um novo conceito em lazer e vida ao ar livre.

A chamada “Região Expandida” do Centro de Barueri com a Aldeia está recebendo as obras de canalização de Braço Morto do Rio Cotia e implantação de vias marginais. Tem previsão para entrega neste ano. Fará interligação com as obras de alargamento e duplicação da rua Saburo Sumiya e da avenida João Batista Soares. No mesmo perímetro, acontece duplicação do pontilhão sobre o Rio Barueri-Mirim.

Para conter enchentes

Até o final deste ano, a Prefeitura quer entregar o “Piscinão da Vila Márcia”. O reservatório será capaz de reter mais de 200 milhões de litros de água. Bem próximo, no Jardim Silveira, está em construção o piscinão do córrego Laranja Azeda, que poderá reter cerca de 120 milhões de litros de água. A previsão de entrega é o segundo semestre de 2024.

Na região do Tamboré, Barueri realiza a canalização e drenagem de águas pluviais. Trata-se do túnel liner, com uma extensão de um quilômetro e que irá escoar a água diretamente para o rio Tietê.

Escolas e outras obras

Barueri acaba de finalizar a reconstrução da Emef Ivani Professora Ivani Maria Paes, na Vila Boa Vista. Neste semestre devem ser finalizadas as obras de construção da nova Maternal do Parque Viana e da Maternal Jardim Regina Alice. Até o final de 2023, no Engenho Novo, poderão ser concluídas a Emef Jorge Augusto de Camargo e a Emei Takechi Takau, além da Emef Francisco Zacarioto (Jardim Maria Helena).

Até junho, deverá ficar pronta a ciclovia e ciclofaixa interligando da Aldeia de Barueri ao Jardim Paulista. Depois, devem ser entregues as obras de construção do Centro de Convivência do Jardim Mutinga; reconstrução da UBS Armando Gonçalves de Freitas (Parque Imperial) e da UBS Benedito de Oliveira Crudo (Vila Boa Vista). Para o começo de 2024, poderá ser finalizado a construção do Instituto de Longa Permanência para o Idoso (ILPI), na Aldeia de Barueri.