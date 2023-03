Barueri 74 anos: cidade entrega mais de 70 obras nos últimos anos

Foto: Secom

Entre 2017 e 2022, a Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Obras, entregou mais de 70 obras, incluindo só as principais, como execução de escolas, unidades de saúde, praças de lazer e esportes, projetos hídricos, construção de viadutos, abertura, extensão e recapeamento de vias etc.

Além das construções, a Prefeitura tem realizado reformas e reconstruções em diversos setores. Os resultados podem ser vistos, por exemplo, nas UBS (Unidades Básicas de Saúde), ginásios de esportes (Engenho Novo, Jardim Tupan, Centro e Belval), bibliotecas e rede de ensino. Só de 2020 a 2022 foram entregues 47 escolas reformadas.

Veja em ordem cronológica as principais obras entregues pela Prefeitura de Barueri.

2017

Pronto-Socorro do Imperial; Emeief Dorival Faria (Jd. Tupanci); Maternal Luzia Maria da Conceição Lima (Vila Márcia); Maternal do Jardim do Líbano; Maternal Nelson Marques (Pq. Imperial); e extensão da Via Parque, entre a av. Andrômeda até a divisa com Santana de Parnaíba; e reforma do Parque da Maturidade.

2018

Emef Benedito Adherbal Farbo (Vale do Sol); terminal rodoviário do Vale do Sol; Centro de Integração ao Esporte (Bairro dos Altos); ampliação do Cepad (Bairro dos Altos); Maternal e Emei Maria Dolores Zendron Penteado (Engenho Novo); UBS Edini Cavalcante Consoli (Jd. Tupan); Maternal Maria Sueli Silva (Vale Do Sol); Maternal e Emei Eliane Castanon Pereira (Chácaras Marco); Equoterapia (Alphaville); e Viaduto do Parque Imperial.

2019

Hospital de Retaguarda no Jd. Paulista; Ampliação do Canil Municipal; Novo Fórum de Barueri (Vila Porto); UBS Dra. Katia Kohler (Engenho Novo); UBS Júlio Lizart (Vale do Sol); UBS Raquel Sandrini Ruela (Jd. Maria Helena); Canalização do Córrego Cachoeira (Jd. Califórnia); Caps Infantojuvenil, Caps Adulto, Caps Álcool e Drogas (Centro); Ipresb; Viaduto sobre a alameda Araguaia (Alphaville/Tamboré); Centro de Diagnósticos (Vila Porto); praças do Jardim Audir, do Jardim Belval e Vila Porto; Base da PM (Jd. Paulista); Fieb Aldeia da Serra; e Centro de Hemodiálise, no HMB (Vila Porto).

2020

Centro de Especialidades, na região central; Pronto-Socorro do Jd. Mutinga; remodelação viária e Parque Linear (Vila Porto / Jd. Tupanci).

2021

Emef Amador Aguiar (Pq. Imperial); Emef Estevan Placêncio (Centro); Emei Benedito Venâncio (Jd. Regina Alice); Reforço de drenagem de águas pluviais (Engenho Novo); Emei José Oliveira da Silva “Seu Zequinha” e o Centro de Referência Pela Primeira Infância (Jd. Tupanci); Emef José Leandro de Barros Pimentel (Jd. Silveira); Maternal Elisabete Rodrigues Nunes de Mello (Jd. do Líbano); Emef Suzete da Costa e Silva Mariano (Jd. Maria Helena) e CCPL do Jardim Flórida.

2022