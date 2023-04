Barueri – Confira o que abre e fecha no feriado de 1º de Maio

Foto: Secom

No “Dia do Trabalhador”, celebrado em 1ª de maio (segunda-feira) é feriado no Brasil e em diversos outros países. Neste dia, o expediente e o atendimento nas repartições públicas municipais de Barueri, inclusive nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e no Ganha Tempo, não serão realizados. O regresso acontecerá em 2 de maio (terça-feira).

O Centro de Diagnósticos, no Jardim Tupanci, e o Centro de Especialidades Luiz Maria Barletta, na região central, também ficarão fechados na segunda-feira de feriado.

Já os atendimentos nos prontos-socorros municipais, na Farmácia Municipal, assim como os serviços desempenhados pelos agentes da Secretaria de Segurança Urbana e Defesa Social (SSUDS), responsável pela Guarda Civil Municipal (GCM) e Defesa Civil, e da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semurb), serão mantidos normalmente.

Vacinação Covid e Influenza

Outra unidade que ficará aberta no sábado, no domingo e no feriado é a UBS Benedito de Oliveira Crudo para aplicação de vacinas contra a Covid-19 e a Influenza (gripe), das 8h às 17h. A UBS fica no 1º andar do Centro de Especialidades, localizado na rua Benedita Guerra Zendron, 225, na região central.

Parques

O Parque Municipal Dom José, na Vila Porto, ficará aberto no sábado das 6h às 22h e no domingo e no feriado das 6h às 20h. Já o Parque Ecológico do Tietê, em Alphaville, funcionará no sábado, no domingo e no feriado das 7h às 17h; e o Parque Recreativo Taddeo Almeida Cananéia da Silva, no Parque Imperial, abrirá das 6h às 18h todos os dias da semana, inclusive no feriado.

O Centro de Proteção ao Animal Doméstico (Cepad), ligado à Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente, manterá o atendimento no feriado. O serviço de adoção de animais domésticos acontece todos os dias no Cepad I das 9h às 16h, inclusive finais de semana e feriados. O endereço é rua Vera Cruz, 340, no Bairro dos Altos. Os telefones para contato são o (11) 4198-0819 e o 3164-9735 (WhatsApp).

As feiras livres funcionarão normalmente.

1º de Maio

No Brasil, o Dia do Trabalhador ou o Dia do Trabalho é celebrado desde 1924, no governo do presidente Artur da Silva Bernardes, devido as pressões de grupos de trabalhadores iniciados em 1910.

A data é uma homenagem aos trabalhadores dos Estados Unidos que, em 1º de maio de 1886, iniciaram, em Chicago, uma série de manifestações pela redução da carga horária de trabalho, ocasionando greve geral e violentos conflitos com a polícia. Na época, era preciso cumprir 100 horas semanais, quase 16 horas para cada um dos seis dias de trabalho. E só no século 20 a carga horária diminuiu para 8 horas diárias.

O dia 1º de maio constituiu a data em que essas manifestações começaram e é considerado como marco de memória das reivindicações dos trabalhadores e das mortes ocorridas em 4 de maio, na praça Haymarket, em Chicago. Na ocasião, uma bomba explodiu quando acontecia uma reunião, ferindo dezenas de pessoas e deixando sete mortos. A polícia revidou e muitos trabalhadores foram acusados de participação na explosão da bomba, julgados e condenados à execução.