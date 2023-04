Barueri – Maio inicia com agendamento de castração gratuita de pets

Foto: Secom

O mês de maio já começa com o agendamento de castração gratuita de cães gatos promovida pela Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente (Sema). O agendamento será no dia 3 (quarta-feira), às 8h.

O agendamento deverá ser feito exclusivamente on-line, no Portal Pet. Serão abertas 250 vagas, sendo 80 para caninos fêmeas, 60 para caninos machos, 60 para felinos fêmeas e 50 para felinos machos. O agendamento encerra assim que as vagas forem preenchidas.

A data, o horário e o local do procedimento cirúrgico serão informados ao final da marcação. Deve-se ler atentamente as instruções da ficha de agendamento, que também deverá ser impressa, assinada e apresentada no dia da castração, observando o endereço e as instruções de jejum a serem seguidas.

Não serão atendidos animais fora da data agendada e que estiverem inaptos ao procedimento, de modo a preservar a vida do pet.

Marco Antônio de Oliveira (Bidu), secretário da Sema, defende que a castração é importante para a qualidade de vida dos animais domésticos. “Esse procedimento, além de evitar determinados tipos de câncer e outras doenças, aumenta a longevidade do animal e evita a superpopulação de pets. Por isso, muitos munícipes procuram o agendamento, o que faz dele ser muito concorrido”, alerta Bidu.

Requisitos

O tutor deverá ter em mãos o Registro Geral Animal (RGA) do pet, sendo que o CPF e endereço de e-mail válido deverão estar vinculados ao registro, que é exclusivo para moradores de Barueri. A castração é para animais com idades entre 7 meses até 7 anos.

Orientações

No dia do procedimento é permitida a permanência de somente uma pessoa maior de 18 anos por animal. Essa pessoa deve ter capacidade de contenção do pet. Os felinos deverão permanecer em caixas de transporte apropriadas ao seu tamanho. Os caninos deverão portar focinheira, coleira e serem conduzidos por guia.

Tutores com mais de um animal para procedimento deverão levar ajuda para contenção. O responsável deverá ter conhecimento do histórico de vida e de saúde do animal.