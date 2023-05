Barueri – Famílias afetadas com a enchente no Jardim Maria Helena começam a ser indenizadas

Foto: Adalberto Albuquerque/ Sads

Na manhã de segunda-feira, 8 de maio, mais de 200 famílias estiveram na sede da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Sads) de Bsarueri para assinarem o Termo de Aceite de Pagamento. O valor de 10 mil reais para as vítimas das fortes chuvas do dia 14 de março no Jardim Maria Helena começou a ser pago nesse mesmo dia, depositado na conta do beneficiado em, no máximo, cinco dias úteis.

Após o incidente, a Defesa Civil visitou o bairro para avaliar os danos causados. A Sads prestou assistência às famílias enviando colchões, alimentos, água e produtos de limpeza.

Estiveram na sede da Sads o prefeito Rubens Furlan, o vice-prefeito e secretário de Obras Beto Piteri, a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Sônia Furlan, a conselheira do Fundo Social de Solidariedade, Damaris Piteri, a secretária da Sads, Adriana Bueno Molina, o secretário de Habitação Gregorio Maglio, e a deputada estadual Bruna Furlan.

Beto Piteri ressaltou que o trabalho para conter as enchentes, como piscinões e canalizações está sendo feito o mais rapidamente possível. Sônia Furlan lembrou o momento difícil e manifestou o desejo de que em breve a cidade estivesse livre do problema.

A Prefeitura de Barueri anunciou que todos receberiam 10 mil reais, independentemente se a água alcançasse 40 centímetros ou mais e que o pagamento começaria no mesmo dia. O prefeito afirmou ainda que a área é difícil, pois envolve muitas providências, mas que o problema seria amenizado, já que estão trabalhando fortemente para solucioná-lo.