Iguatemi Alphaville celebra o Dia das Mães com campanha exclusiva de gameficação

Foto: Divulgação

Clientes que realizarem suas compras no empreendimento poderão participar da edição especial do Iguatemi Collections

Alphaville, maio de 2023 – O Dia das Mães está chegando e, para celebrar essa importante data, o Iguatemi Alphaville promete tornar a experiência de compra do presente ainda mais especial por meio do Iguatemi Collections, campanha de fidelidade que é um sucesso desde a sua primeira edição e faz parte do programa de relacionamento Iguatemi One. A campanha foi desenvolvida pela L – founders of loyalty, especializada em soluções para programa de fidelidade em todo o mundo, com exclusividade para a rede Iguatemi.

Os clientes que adquirirem o presente para a sua mãe no shopping, terão a oportunidade de transformar a sua compra em pins que podem ser usados para resgatar itens exclusivos das marcas europeias Kuhn Rikon, de origem suíça, e da Nachtmann, divisão Lifestyle da alemã Riedel, especializadas em utensílios sofisticados para cozinha, como facas em aço japonês e conjunto de talheres em aço inoxidável de alta qualidade. E as compras realizadas entre os dias 08 e 14 de maio darão direito a pins em dobro.

“O Iguatemi Collections reforça a relação genuína de cumplicidade e transparência que construímos com nossos clientes ao longo dos últimos anos. E é muito importante poder proporcionar experiências deste tipo em datas tão significativas como essa, capazes de oferecer vantagens e momentos especiais, dentro e fora de nossos shoppings”, explica Alexandre Biancamano, diretor de Marketing da Iguatemi.

“A data é ideal para experiências como essa, quando os consumidores podem homenagear as mães com presentes especiais e ainda turbinar as suas próprias coleções. Além disso, as mães também são grandes fãs dos pins e das campanhas de colecionáveis. Sem dúvida, iniciativas desse tipo reforçam o engajamento dos clientes e incentivam a adesão ao programa de relacionamento Iguatemi One”, afirma Beatriz Ramos, Ceo LATAM da L – founders of loyalty.

Para participar é simples, basta estar cadastrado no aplicativo do Iguatemi One, disponível nos dispositivos Android e iOS. A cada R$ 100,00 gastos nas lojas ou a cada R$ 50,00 nos restaurantes participantes, já é possível fazer o upload dos comprovantes com CPF no app e começar a juntar os pins. Depois, é só juntar a quantidade necessária de pins, ir até o posto de troca disponível no shopping e resgatar produtos exclusivos. No caso da marca suíça Kuhn Rikon, que produz os utensílios de cozinha mais desejados do mundo, os clientes Iguatemi One poderão trocar seus pins por facas de aço japonês, bloco de facas e tábua para corte em madeira. Já da alemã Nachtmann, marca reconhecida mundialmente pela qualidade de seus produtos, está disponível a coleção exclusiva de talheres de aço inoxidável contendo 30 unidades.

“O Iguatemi Alphaville busca estar presente em todos os momentos especiais e no Dia das Mães não poderia ser diferente. A escolha do presente será ainda mais marcante com os benefícios do Iguatemi Collections e todos os serviços oferecidos pelo empreendimento”, afirma Verônica Marandini, supervisora de marketing do Iguatemi Alphaville.

Sobre o Iguatemi Collections, todas as informações e o regulamento completo podem ser acessados no endereço https://iguatemi.com.br/iguatemicollections.

E para aqueles que desejam realizar suas compras sem sair de casa, ainda há a possibilidade de navegar pelas opções do Iguatemi 365. O e-commerce oferece uma plataforma de vendas online com a excelência e curadoria da marca Iguatemi, numa experiência multicanal. Para a data, o marketplace preparou gifts guides especiais que estarão disponíveis até o dia 8 de maio para auxiliar na busca pelo presente perfeito. Basta acessar https://www.iguatemi365.com/ para encontrar mais de 450 marcas nacionais e internacionais. As compras feitas pelo site não dão direito a participação no Iguatemi Collections.

Campanha da Iguatemi convida clientes a compartilharem momentos

A Iguatemi também celebra a data com uma campanha especial, com o mote “Amar é compartilhar bons momentos”. A campanha dá continuidade ao conceito “Somos o que vivemos”, lançado pela Iguatemi no ano passado e que permeará todas suas comunicações ao longo do ano. Com uma mensagem sobre conexão, o filme e os conteúdos para redes sociais valorizam a reciprocidade entre mães e filhos e buscam contar como os maiores legados de nossas mães podem ser vias de mão dupla e como nossos melhores momentos são feitos para serem compartilhados. O resultado pode ser conferido no link: https://youtu.be/7PXNJG4I0Dw

Hashtag: #DiaDasMaesIguatemi

Sobre o Iguatemi Alphaville

Inaugurado em 2011, o Iguatemi Alphaville é o lugar mais completo para fazer compras da região, com um mix de lojas variado e adequado ao público, que busca marcas consolidadas e de qualidade. São cerca de 150 lojas, restaurantes e serviços exclusivos. Com o DNA e excelência que carrega da marca Iguatemi, o shopping apresenta um dos mais modernos projetos de arquitetura, com grandes skylights que proporciona total integração com o exterior. Além disso, o Iguatemi Alphaville investe em lazer e entretenimento para todos os públicos por meio de diversas atrações e tem o melhor cinema da região, a rede Cinépolis, com a exclusiva Sala Júnior, salas VIP e com tecnologia 3D. O shopping tem localização privilegiada, na entrada principal de acesso aos bairros Alphaville e Tamboré, entre as alamedas Rio Negro e Xingu, próxima à rodovia Castelo Branco.

Sobre a Iguatemi

A Iguatemi S.A. é uma das maiores empresas full service no setor de shopping centers do Brasil. Suas atividades englobam a concepção, o planejamento, o desenvolvimento e a administração de shopping centers regionais, outlets e complexos imobiliários de uso misto com torres comerciais. A Iguatemi detém participação em 14 shopping centers, 2 Premium Outlets e 3 torres comerciais que juntos totalizam 724 mil m² de ABL total, sendo a sua ABL própria correspondente a 477 mil m², além do seu marketplace, o Iguatemi 365. A operação nasceu conectada ao espaço físico para a entrega de uma experiência multicanal e conta com mais de 450 marcas nacionais e internacionais de moda, casa, beleza, empório e lifestyle. A Companhia participa da administração de todos os seus shoppings centers, de seus premium outlets e das suas torres comerciais. As ações da Iguatemi estão listadas na B3 [IGTI11] e fazem parte do índice Ibovespa.

Sobre a L-founders of loyalty

Com operação em todos os continentes e presente em 26 países, a L – founders of loyalty foi fundada pelo criador do programa de fidelidade por coleção de selinhos, que lançou sua primeira campanha de fidelidade há mais de 30 anos, e por um grupo de colaboradores, que, juntos, somam mais de 1.500 anos de experiência no segmento. A empresa, que chegou em 2021 no Brasil, é parceira das principais empresas varejistas do mundo. Uma de suas missões é auxiliar os varejistas a atingirem um alto índice de engajamento de seus consumidores, com o uso dos selinhos como ferramenta potencializadora de vendas em programas de fidelidade. É detentora da marca Fidelidade com Propósito®, reafirmando a intenção de incorporar propósitos de responsabilidade social às campanhas desenvolvidas.