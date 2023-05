Barueri – Fatec abre inscrições para o Vestibular do 2º semestre 2023

Foto: Lourivaldo Fio/ Secom

A Fatec de Barueri “Padre Danilo de Oliveira Ohl” está com inscrições abertas até as 15 horas do dia 2 de junho para o Vestibular do 2º semestre de 2023. Os interessados poderão fazê-las AQUI. Ao todo, serão oferecidas 400 vagas em oito cursos gratuitos (sete presenciais e um EaD – Ensino a Distância). A taxa de inscrição para pagamento é de R$ 91,00 (boleto ou cartão de crédito).

O exame será realizado no dia 25 de junho deste ano, às 13h. O gabarito completo da prova ficará disponível no site do Vestibular no dia 26 de junho de 2023 e no dia 11 de julho de 2023 a lista de classificação geral será divulgada. A matrícula para a primeira chamada ocorrerá nos dias 12 a 14 de julho.

Os cursos de graduação oferecidos são: Eventos (40 vagas – manhã), Gestão da Tecnologia da Informação (40 vagas – manhã), Comércio Exterior (40 vagas à tarde e 40 à noite), Design de Mídias Digitais (40 vagas – noite), Transporte Terrestre (40 vagas – noite), Gestão de Recursos Humanos (40 vagas – noite), Gestão Empresarial (40 vagas de EaD – Ensino a Distância) e os novatos Gestão de Comércio Eletrônico (40 vagas – manhã) e Gestão de Negócios e Pessoas (40 vagas – manhã). Click AQUI para saber mais sobre cada curso.

Os cursos oferecidos pela Fatec Barueri têm duração de três anos. O principal objetivo é preparar o aluno para o mercado de trabalho, oferecendo disciplinas e atividades de ensino, cujo foco são conhecimentos, habilidades e competências necessários para a atuação profissional altamente qualificada.

A escola

A Fatec Barueri “Padre Danilo de Oliveira Ohl” foi construída pela Prefeitura de Barueri e doada à gestão do Estado. Está em funcionamento desde 2009, na rua Carlos Capriotti, 123, no Centro Comercial. Telefone: (11) 4198-3121. Conheça mais sobre a unidade acessando http://www.fatecbarueri.edu.br/ e https://www.facebook.com/fatecbaruerioficial/.

