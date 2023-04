Barueri inicia campanha contra Influenza

Foto: Arquivo Secom

A Secretaria de Saúde de Barueri deu início nesta segunda-feira (dia 10) na campanha de vacinação contra a Influenza (gripe) e seguirá até dia 31 de maio. A vacinação ocorre em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. Acesse o site da Prefeitura de Barueri para saber qual é a unidade mais próxima.

Quem pode vacinar?

A campanha acontece em etapa única, sem a necessidade de escalonamento dos grupos elegíveis. Segundo o Ministério da Saúde, a meta é vacinar 90% da população. Os grupos prioritários que receberão as doses do imunizante são:

- crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias);

- gestantes;

- puérperas;

- povos indígenas;

- trabalhadores da saúde;

- idosos com 60 anos ou mais;

- professores das escolas públicas e privadas;

- pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais;

- pessoas com deficiência permanente;

- profissionais das forças de segurança e salvamento e das forças armadas;

- caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos e de longo curso;

- trabalhadores portuários;

- funcionários do sistema prisional;

- adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.

Influenza

A vacina combate o vírus da Influenza (A, B, C e D) de alta transmissibilidade, que afeta o sistema respiratório. A vacinação permite, ao longo do ano, minimizar os sintomas e prevenir complicações decorrentes da doença. O período de incubação do vírus pode variar de um a quatro dias.

Sintomas

Os sintomas da gripe Influenza são aparecimento súbito de febre, cefaleia, dores musculares, tosse, dor de garganta e fadiga. A transmissão pode ocorrer de pessoa para pessoa, portanto, pessoas com esses sintomas recomenda-se o uso de máscara para amenizar a propagação da doença.

Aqueles que apresentarem os sintomas devem aguardar a recuperação para tomar a vacina. A dose contra Influenza pode ser administrada junto com outras vacinas do Calendário Nacional de Vacinação, inclusive a vacina contra a Covid-19.