CCR ViaOeste registra movimento de 369 mil veículos na Operação Páscoa

Foto: CCR

A CCR ViaOeste, responsável pelo Sistema Castello-Raposo, registrou fluxo de 369 mil veículos, entre saída e chegada à Capital, durante a Operação Páscoa. A previsão da concessionária era de 379 mil veículos durante a operação especial, que teve início na zero hora de sexta-feira (07/04) e se estendeu até 24 horas de ontem (09/04).

Nesse período, foram registrados 47 acidentes, com 25 feridos e nenhuma morte. No total, foram realizados 1.246 atendimentos pela empresa, incluindo os serviços das equipes de inspeção de tráfego, guinchos e atendimento pré-hospitalar.

Confira abaixo os principais tipos de atendimentos realizados nas rodovias durante o feriado prolongado:

Pane mecânica – 290 atendimentos;

Pneu furado – 57 atendimentos;

Pane seca – 21 atendimentos;

Superaquecimento do motor – 12 atendimentos;

Pane elétrica – 06 atendimentos;

Bateria descarregada – 11 atendimentos.

A concessionária reforçou o monitoramento do Sistema Castello-Raposo durante todo o feriado através do Centro de Controle Operacional utilizando modernos equipamentos do Sistema de Monitoramento de Tráfego, que incluem 74 câmeras de circuito fechado de TV.

Sobre Grupo CCR

O Grupo CCR atua em serviços de infraestrutura para mobilidade humana, focado nos segmentos de concessão de rodovias, mobilidade urbana e aeroportos. São 37 ativos, presença em 13 estados brasileiros e 17 mil colaboradores. O grupo é responsável pela gestão e manutenção de 3.615 quilômetros de rodovias, realizando cerca de 3,6 mil atendimentos, diariamente. Em mobilidade urbana administra serviços de transporte de passageiros de metrôs, trens, VLT e barcas, transportando diariamente, 3 milhões de passageiros. E no segmento de aeroportos, com 19 terminais sob sua gestão, atende a mais de 40 milhões de clientes anualmente. Mais em: grupoccr.com.br