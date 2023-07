Barueri registra queda de 23% nos sinistros de trânsito

Foto: Emanuel Assis/Semurb

As ações integradas de prevenção de sinistros (acidentes envolvendo veículos) desempenhadas pela Secretaria de Mobilidade Urbana (Semurb) de Barueri têm trazido ótimos resultados. Foi constatada uma queda de 23,7% no número de sinistros dentro de Barueri. A métrica se refere ao período entre junho de 2022 e junho de 2023. De acordo com a Semurb, no ano passado foram registradas 135 ocorrências contra 103 neste ano.