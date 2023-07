Primeiro trailer para banho de pets de rua do Brasil é lançado em São Paulo

Foto: Divulgação

Parceria promovida pelo projeto Banho da Esperança conecta o Adote Petz, o programa de adoção do Grupo Petz, Editora MOL e Banho Solidário Sampa e teve sua estreia em frente ao Teatro Municipal, com trailer de banhos para humanos e para pets. Próxima ação acontecerá dia 30/07 no Largo do Arouche

Companheiros onipresentes, guardiões contra riscos, reforçadores do bem-estar. O laço entre as pessoas em situação de rua e seus animais de estimação vai muito além do que imaginamos: eles ocupam juntos as ruas da cidade e criam uma forte relação de ajuda mútua.

E foi a partir desta premissa que dois projetos sociais se conectaram: o Banho Solidário Sampa e o Banho da Esperança, criados, respectivamente em 2019 e 2018, para atuar junto à população em situação de rua. “Nós unimos forças com o Adote Petz e a Editora MOL, para criar um impacto significativo na vida dos pets que têm como tutores moradores em situação de rua. Encontramos o Banho Solidário Sampa e, ao lado deles, estamos empenhados em aprimorar a qualidade de vida desses animais e fornecer-lhes cuidados essenciais”, diz Patrícia Strebinger, fundadora do Banho da Esperança.

A parceria articulada por Patrícia garantiu o lançamento do primeiro trailer para banho de pets de rua do Brasil, cujo lançamento aconteceu no último domingo, em frente ao Teatro Municipal, em São Paulo, com atendimento aos assistidos entre 10h e 14h. Foram dados 16 banhos, 35 quilos de ração e 70 vacinas. O trailer para pets vai funcionar durante as ações do Banho Solidário Sampa, que ocorrem duas vezes ao mês, a cada 15 dias, em diferentes lugares de São Paulo. A próxima ação está confirmada para o dia 30/07, das 10h às 14h, no Largo do Arouche.

A iniciativa é parte de um amplo projeto do Adote Petz e Editora MOL, que inclui outras ações sociais em todo o Brasil. Somente nesse projeto, foi viabilizada a construção e equipagem do trailer pet, que segue os modelos já existentes no mercado e operados por petshops que oferecem os serviços de banho e tosa. “Esse projeto é mais um que reforça nossa motivação de conscientizar a população a respeito da guarda responsável. A parceria do Grupo Petz com a MOL rende muitas ações que nos enche de orgulho e satisfação, principalmente com os resultados. Cada sorriso faz todo o esforço valer a pena e a certeza em saber que estamos no caminho certo, rumo a muito mais conquistas na saúde e bem-estar dos bichinhos”, relata Giulliana Tessari, gerente técnica do Adote Petz.

“Estamos muito felizes em apoiar o projeto e ter o Grupo Petz, nossa parceira desde 2017, com a gente nesta iniciativa. Por meio da venda das publicações da Coleção Bichos, arrecadamos recursos para as ONGs do Adote Petz, possibilitando que elas consigam colocar em prática os projetos e com isso, proteger e promover o cuidado dos animais”, conta Roberta Faria, CEO da Editora MOL.

Com 2,50cm de comprimento e 1,80cm de largura, o trailer tem capacidade para receber dois pets por vez e será levado a lugares diferentes da capital paulista, de acordo com a agenda do Banho Solidário Sampa, para oferecer o serviço. A previsão é banhar e tosar 10 pets por dia no espaço interno que conta com banheira, chuveirinho, local de tosa, local de secagem, soprador e secador de pelos.

“Nós costumamos dizer que o Banho Solidário é mais do que um simples banho. Em função dos serviços que foram adicionados à ação de banho, hoje nós somos uma ação de cidadania”, diz Paulo Cesar Fernandes, um dos fundadores e atual presidente do Banho Solidário Sampa, se referindo, entre outros, aos serviços de oftalmologia, internações, consultas jurídicas, manicure, podologia, livraria, alimentação, barbeiros e suporte na volta ao lar, além das roupas. Ele complementa que “logo no início, nós percebemos que era essencial, necessário de verdade, oferecer o banho para o melhor amigo de quem vive nas ruas. Nós começamos a pensar neste projeto e, felizmente, nossos caminhos se cruzaram para adicionar esse serviço à nossa estrutura”, diz.

Por operação serão consumidos 100 litros de água que são levados em uma caixa d´água limpa, retornando à sede da ONG numa caixa d´água suja para ser descartada na rede de esgotos da Sabesp, exatamente como o Banho Solidário Sampa opera em seu trailer de banhos para humanos. Fernandes reforça que a estreia dos banhos pets demanda outros serviços adicionais, como os veterinários para vacina e castração. “Esta parceria não fecha uma operação. Pelo contrário, ela permite ampliar os serviços que oferecemos e a demanda pela busca de outros parceiros nesta área também”.

A ação de lançamento também contou com a participação do Centro Veterinário Seres, que vai vermifugar, aplicar antipulgas e vacinar os pets no local.

Sobre o Banho Solidário Sampa

Fundado em 2019, o Banho Solidário Sampa é uma organização não-governamental sem fins lucrativos, 100% privada e que leva banho digno à população de rua de São Paulo. Desde que foi criado, quase 85 ações foram realizadas em cerca de 25 locais diferentes, somando quase 3.000 mil banhos, 23 mil pratos de comida, 22 mil kits de alimentação, 27 mil peças de roupas e calçados, 3.000 cobertores, 4.000 kits higiênicos e 3,6 mil livros.

Entre os atendimentos de cabelo/barba e manicure, foram quase 3.000 e mais de 315 atendimentos, respectivamente. No total, a ONG soma 250 voluntários, incluindo seus fundadores e a diretoria, além do patrocínio de empresas como Lorenzetti, Instituto Ana Hickmann, Blindex, Buffet Marcelo Gussoni, CatExpress Transportadora, Casa Victoriana, Dr. Shape e Equipe Seguros. Mais informações aqui.

Sobre o Banho da Esperança

A ONG Banho da Esperança, fundada em 2018, tem como propósito realizar projetos sociais nas áreas de saúde, bem-estar e causa animal. A organização atua para buscar parcerias e patrocínios que viabilizem suas iniciativas, entre as quais estão a disponibilização de trailers para banho de pessoas em situação de rua, a distribuição de alimentos, a oferta de kits de higiene, brinquedos e vestuário. Além disso, a ONG dedica-se a auxiliar os animais em situação de rua, promovendo ações que visam garantir seu bem-estar e proteção.

Por meio da colaboração com outras ONGs e instituições, o Banho da Esperança fortalece sua capacidade de impacto social. Mais informações aqui.

Sobre a Adote Petz

Fundado em 2007, o Adote Petz é um programa que tem como objetivo viabilizar adoções e fortalecer ONGs e protetores independentes para que pets abandonados tenham uma chance de encontrar um lar definitivo e repleto de afeto. O programa atua em três pilares: adoção, doação e formação. Adoção: Na Petz incentivamos a adoção responsável. Ao longo de todo seu histórico, o Adote Petz já ajudou a encontrar um lar para mais de 70 mil animais entre cães, gatos, coelhos e porquinhos da índia. Doação: O Adote Petz atua em diferentes projetos de proteção à causa animal, com destaque para o projeto Válidos e as parcerias com o Arredondar e Editora MOL. Formação: em parceria com a Phomenta, instrui e certifica diversas ONGs ligadas à proteção animal desde 2021, resultando em mais organizações preparadas e qualificadas atuando pela adoção de cães e gatos abandonados pelo Brasil. Por meio dessa parceria, é possível levar educação às ONGs, aumentando o impacto dos seus trabalhos.

Para entender mais sobre o programa, acesse: Adote Petz – 15 Anos – YouTube ou visite o site do Adote Petz.

Sobre a Editora MOL

Fundada em 2007, a Editora MOL já doou mais de R$ 60 milhões para mais de 190 organizações sociais a partir da venda de livros, revistas, calendários, álbuns e outras publicações de conteúdo positivo e acessível. Todos os produtos da MOL são desenvolvidos em parceria com grandes redes varejistas e têm parte dos lucros revertidos para causas. Os cofundadores da empresa, Roberta Faria e Rodrigo Pipponzi, são empreendedores sociais reconhecidos nacionalmente pelo Prêmio Empreendedor Social da Folha de São Paulo e internacionalmente pela Fundação Schwab, braço social do Fórum Econômico Mundial. Saiba mais em www.editoramol.com.br.