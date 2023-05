Barueri – Seleção para 300 operadores de e-commerce ocorre no dia 29 no Ginásio José Corrêa

Foto: Benjamin Sepulvida/ Secom

A Casa do Trabalhador, mantida pela Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho de Barueri (Sict), intermediará um processo seletivo para 300 operadores de e-commerce no Ginásio Poliesportivo José Corrêa na segunda-feira, dia 29, às 9h. As vagas são de caráter permanente.

Além de ambiente descontraído e muitas oportunidades de crescimento, a empresa oferece assistência médica e odontológica, vale-alimentação ou vale-refeição, auxílio-creche, vale-transporte ou vale-combustível (para funcionários que saem após as 22h) e desconto de até 50% em universidades e empresas parceiras.

Não se exige experiência, mas é imprescindível que o candidato possua ensino médio completo e tenha disponibilidade para trabalhar a partir das 14h no bairro da Lapa (zona oeste da Capital). Os candidatos devem comparecer com documentos e currículo atualizado.

Serviço

Seleção de operadores de e-commerce

Número de vagas: 300

Dia e horário: 29 de maio às 9h

Local: Ginásio Poliesportivo José Corrêa

Endereço: Av. Guilherme Perereca Guglielmo, 1.000 (Centro)