Campanha do Agasalho de Barueri já entregou mais de 45 mil peças de frio

Foto: Adalberto Albuquerque/ Sads

O Fundo Social de Solidariedade de Barueri e a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Sads) iniciaram a Campanha do Agasalho Tudo Novo 2023 mais cedo do que nos anos anteriores. De abril até o final de maio, 16 bairros já foram visitados. Foram distribuídos 12.260 cobertores, 8.350 mantas e 24.635 peças de roupas, totalizando 45.245 itens entregues.

Desde 2007, a Campanha distribui somente roupas novas. Nesta primeira fase, a Sads adquiriu cobertores em número superior ao do ano passado. Além disso, 25 alunas que já concluíram os cursos nos Núcleos de Moda estão confeccionando 25 mil peças novas de moletom. Enquanto estiverem costurando os agasalhos, recebem uma bolsa-auxílio no valor de um salário-mínimo.

Expectativa

Segundo a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Barueri, Sônia Furlan, após atender os bairros, a Campanha beneficiará 17 organizações, além das famílias mais vulneráveis socialmente cadastradas nos Cras e Creas. A Campanha do Agasalho deverá ser encerrada no dia 1° de agosto.

Bairros atendidos

A primeira entrega foi realizada no dia 26 de abril, no Vale do Sol. Foram atendidos outros 15 bairros: Jardim Flórida, Vila Morelato, Jardim Mutinga, Jardim Boa Vista, Vila Márcia, Parque Imperial, Jardim dos Altos, Recanto Phryneia, Jardim Votupoca, Jardim Paulista, Engenho Novo, Jardim São Pedro, Parque Viana, Jardim Audir e Chácaras Marco.

Colabore

Quem quiser ajudar pode fazê-lo de duas formas: doando roupas novas de inverno, cobertores e mantas de microfibra que serão distribuídas na Campanha do Agasalho; ou doando itens/artigos usados em bom estado. Neste caso, roupas, calçados, móveis, eletrodomésticos e artigos de decoração serão vendidos no Bazar Permanente do Espaço Colaborativo, que fica na sede da Sads. A renda será utilizada para a compra de tecidos ou agasalhos de moletom novos que, por sua vez, serão distribuídos na Campanha.

Saiba mais como participar ligando para (11) 4199-2818.