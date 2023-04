Barueri terá Feira da Mulher Empreendedora

Foto: Lourivaldo Fio/ Secom

A Feira do dia 8 (sábado) ocorrerá no Parque Municipal Dom José, que fica na rua Ângela Mirella, 500 – Jardim Barueri, das 9h às 16h. Já as Feiras dos dias 17, 18 e 19 acontecerão dentro do Ganha Tempo, situado na avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550– Centro, das 10h às 16h.