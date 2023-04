Publieditorial – Blue Tree Premium Alphaville anuncia parceria com Ravenna Beach Tennis e amplia oferta de lazer

Foto: Divulgação

Os hóspedes do Blue Tree Premium Alphaville, entusiastas do esporte, contam agora com desconto especial de 20% nas modalidades esportivas oferecidas pelo Ravenna Beach Tennis. A parceria prevê, ainda, 15% de desconto em hospedagens aos clientes e parceiros do complexo esportivo.

O Ravenna Beach Tennis está localizado a apenas 5 km do hotel e conta com 14 quadras de areia, sendo quatro cobertas, para a prática de beach tennis, futevôlei, treino funcional e diversas aulas. A parceria visa ampliar as opções de lazer oferecidas pela unidade, que se consolida como um hotel com experiências de entretenimento e de relaxamento.

Situado em Barueri, a apenas 30 minutos de São Paulo, o Blue Tree Premium Alphaville é referência hoteleira na região. Com piscina interna climatizada, spa com serviços voltados para o bem-estar e uma academia, é o local ideal para quem busca conforto e qualidade de vida.

Para mais informações e reservas, entre em contato pelo telefone (11) 3376-2020 ou acesse o site www.bluetree.com.br. As atividades esportivas devem ser agendadas diretamente com a equipe do Ravenna Beach Tennis, através do Whatsapp (11) 96349-2378.

Acompanhe as redes sociais oficiais da rede e do hotel no Instagram: @bluetreehotels e @bluetreealphaville. Venha viver essa experiência única de esporte, lazer e bem-estar!