CCR AutoBAn, concessionária responsável pelo Sistema Anhanguera-Bandeirantes, está com vagas abertas para pessoas com deficiência na área de operadores de balança e pedágio. Link para se candidatar aqui!

Foto: CCR

A CCR AutoBAn, concessionária responsável pelo Sistema Anhanguera-Bandeirantes, está com vagas abertas para pessoas com deficiência na área de operadores de balança e pedágio. O profissional deverá ter ensino fundamental completo, disponibilidade para realizar turnos de 12 horas no período diurno ou noturno (06 as 18 horas ou 18 as 06 horas) e trabalhar em escala.

A concessionária oferece salário compatível com a função, bem como diversos benefícios, dentre eles assistência médica e odontológica, participação nos lucros, previdência privada, seguro de vida, vale refeição ou alimentação, licença maternidade de 6 meses e paternidade de 20 dias, Gympass (academia) e Day off (folga) no dia do aniversário.

Confira os requisitos:

OPERADOR (A) PEDÁGIO

Responsável por:

· Realizar a liberação das faixas automáticas;

· Identificar, classificar e cobrar as tarifas de pedágio, de acordo com as classes dos veículos

· Registrar o recebimento das tarifas de pedágio dos veículos.

· Emitir o recibo correspondente ao valor da tarifa cobrada.

· Informar ao líder imediato as ocorrências surgidas em sua cabine;

É importante que tenha:

· Ensino Fundamental Completo

· Residir em Jundiaí, Várzea Paulista, Sumaré, Valinhos, Nova Odessa

· Disponibilidade para realizar turnos de 12 horas no período diurno ou noturno (06 as 18 horas ou 18 as 06 horas)

· Disponibilidade para trabalhar em escala

Para se candidatar na vaga de operador (a) pedágio acesse o link:

https://br.indeed.com/job/operador-ped%C3%A1gio-afirmativa-para-pessoas-com-defici%C3%AAncia-ca39c4520912edad

OPERADOR (A) BALANÇA

Responsável por:

· Verificar placa dos veículos, peso e demais dados no sistema de pesagem;

· Auditar e verificar fotos, caso haja irregularidade gerar notificações ao usuário;

· Elabora notificações de excesso de peso e/ou dimensões;

· Realizar atendimento e orientação ao usuário de acordo com legislações e politicas pertinentes.

É importante que tenha:

· Ensino Fundamental Completo

· Residir em Jundiaí ou Sumaré

· Disponibilidade para realizar turnos de 12 horas no período diurno ou noturno (06 as 18 horas ou 18 as 06 horas)

· Disponibilidade para trabalhar em escala

Para se candidatar na vaga de operador (a) balançao acesse o link:

https://br.indeed.com/job/operador-de-balan%C3%A7a-afirmativa-para-pessoas-com-defici%C3%AAncia-d4664f77eac448cd

Sobre a CCR AutoBAn

A CCR AutoBAn é responsável, desde 1º de maio de 1998, pela administração do Sistema Anhanguera-Bandeirantes. A concessionária gerencia 316,8 quilômetros de rodovias, compreendendo a SP-330 (Via Anhanguera), de São Paulo a Cordeirópolis, com extensão de 147,04 quilômetros; a SP 348 (Rodovia dos Bandeirantes), de São Paulo a Cordeirópolis, com 159,67 quilômetros de extensão; a SP-300 (Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto), com extensão de 2,6 quilômetros e a interligação SPI-102/330 (Rodovia Adalberto Panzan), com extensão de 7,44 quilômetros. Foi a quinta concessionária a integrar o Grupo CCR.

Sobre Grupo CCR

O Grupo CCR atua em serviços de infraestrutura para mobilidade humana, focado nos segmentos de concessão de rodovias, mobilidade urbana e aeroportos. São 37 ativos, presença em 13 estados brasileiros e 17 mil colaboradores. O grupo é responsável pela gestão e manutenção de 3.615 quilômetros de rodovias, realizando cerca de 3,6 mil atendimentos, diariamente. Em mobilidade urbana administra serviços de transporte de passageiros de metrôs, trens, VLT e barcas, transportando diariamente, 3 milhões de passageiros. E no segmento de aeroportos, com 19 terminais sob sua gestão, atende a mais de 40 milhões de clientes anualmente. Mais em: grupoccr.com.br