Santana de Parnaíba – Evento “Agosto Dourado” realiza ações de incentivo a amamentação e entrega de Kits Mãe Parnaibana

Fotos: Secom

Como parte dos investimentos no combate à mortalidade infantil, a Prefeitura de Santana de Parnaíba realizou no sábado (19/08) na Praça 14 de Novembro, no Centro da cidade, a primeira edição do evento Agosto Dourado, com o intuito de incentivar e conscientizar sobre a importância da amamentação dos bebês.

No evento organizado pela Secretaria de Saúde, em parceria com o FSS – Fundo Social de Solidariedade, foi possível promover uma série de serviços, como receber orientações sobre a saúde das crianças, dicas de amamentação, realização de auriculoterapia, informações sobre mitos e verdades na gravidez, entre outros.

Além disso, as mães e gestantes presentes ainda concorreram a sorteios de brindes, participaram de aula de dança materna (baby fusion), dicas de brincadeira com o bebê e a entrega de cerca de 80 kits do Programa Mãe Parnaibana.

O evento contou com a presença da presidente do FSS, Vanessa Ferreira, primeira dama, do prefeito Marcos Tonho, da vice prefeita Rosalia Dantas, Da secretaria da Família e da Mulher, Selma Cezar e de Elvis Cezar, apresentador de TV (Band) e ex-prefeito Elvis Cezar.