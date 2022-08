CCR AutoBAn realiza simulado de acidente com produto perigoso na rodovia dos Bandeirantes

Foto: Divulgação

Treinamento, que ocorreu na região de Jundiaí, envolveu mais de 50 profissionais entre equipes da concessionária, Corpo de Bombeiros, SAMU, Polícia Militar Rodoviária, Defesa Civil e Comando de Aviação da Polícia Militar

Um simulado de acidente envolvendo diversos veículos e múltiplas vítimas foi promovido hoje (28/07) pela CCR AutoBAn, no Posto Geral de Fiscalização (PGF) do km 58 da rodovia dos Bandeirantes, em Jundiaí. O objetivo do treinamento foi promover a integração entre os profissionais que realizam atendimentos de emergência nas rodovias e aperfeiçoar o trabalho das equipes. O simulado teve o apoio da ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo).

O exercício simulou um acidente bastante complexo, envolvendo a colisão entre uma carreta com produto perigoso, uma van com transporte de passageiros, um automóvel, uma motocicleta e um ciclista. No total, 15 vítimas envolvidas com níveis variados de gravidade e atendimento dos profissionais. “Procuramos montar um cenário bastante desafiador para as equipes, mas com situações que refletem o dia a dia nas rodovias”, enfatiza o coordenador de Atendimento Pré-hospitalar da CCR AutoBAn, Mário Kodama.

Mais de 50 profissionais participaram do simulado, incluindo equipes da CCR AutoBAn, Comando de Aviação da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Cetesb, Polícia Militar Rodoviária, Samu, Defesa Civil, Departamento de Trânsito da Prefeitura de Jundiaí, dentre outros órgãos convidados. A concessionária utilizou 11 veículos no treinamento, incluindo guinchos leves e pesados, ambulâncias, inspeções de tráfego, veículo de combate a incêndio. Também houve a participação do helicóptero Águia da Polícia Militar e viaturas dos órgãos participantes.

“Foi um grande exercício para todos os participantes e que demonstra que as equipes de resgate e profissionais atuam nas rodovias estão cada vez mais integrados e prontos para oferecer aos motoristas e todos os clientes que utilizam o Sistema Anhanguera-Bandeirantes um atendimento eficiente, ágil e humanizado”, ressalta Kodama.