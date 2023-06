CCR ViaOeste avança com as obras da faixa adicional e fará intervenção na via

Foto/Arte: CCR ViaOeste Para dar continuidade aos trabalhos de implantação de faixa adicional na rodovia Castello Branco, que beneficiará os motoristas com mais fluidez e segurança viária, a CCR ViaOeste seguirá com o bloqueio da faixa da esquerda que já estava com intervenção apenas no período noturna. Nesta nova etapa, a via ficará fechada 24 horas por dia durante o período de obras. Em março deste ano, a concessionária liberou ao tráfego um novo trecho de faixa adicional entre o km 29+950 e o km 31+650, entre Jandira e Itapevi. O novo trecho faz parte do escopo de adequações para comportar a extensão das vias marginais da rodovia que está em execução na cidade de Barueri. A concessionária monitora e acompanha diariamente o no Sistema Castello-Raposo por meio de seu Circuito Fechado de TV – CFTV, ligado diretamente ao Centro de Controle Operacional da Concessionária e permanece à disposição dos clientes das rodovias e munícipes através de seus canais de relacionamento com clientes como o Disque CCR ViaOeste: 0800 701 5555 e pelo Whatsapp (11) 2664-6120. Atualizações sobre obras em andamento nas rodovias Castello Branco e Raposo Tavares também podem ser conferidas em um site exclusivo. Para saber mais informações acesse: www.obrasccrrodovias.com.br. Sobre a CCR ViaOeste A CCR ViaOeste é responsável pela administração do Sistema Castello-Raposo e gerencia 168,62 quilômetros de rodovias, compreendendo as Rodovias Castello Branco (SP-280), de Osasco a Itu; Raposo Tavares (SP-270), de Cotia a Araçoiaba da Serra; Senador José Ermírio de Moraes (SP-075), de Sorocaba a Itu e Dr. Celso Charuri (SP-091/270), em Sorocaba. Foi a sexta concessionária a integrar o Grupo CCR. Sobre Grupo CCR O Grupo CCR atua em serviços de infraestrutura para mobilidade humana, focado nos segmentos de concessão de rodovias, mobilidade urbana e aeroportos. São 37 ativos, presença em 13 estados brasileiros e 17 mil colaboradores. O grupo é responsável pela gestão e manutenção de 3.615 quilômetros de rodovias, realizando cerca de 3,6 mil atendimentos, diariamente. Em mobilidade urbana administra serviços de transporte de passageiros de metrôs, trens, VLT e barcas, transportando diariamente, 3 milhões de passageiros. E no segmento de aeroportos, com 19 terminais sob sua gestão, atende a mais de 40 milhões de clientes anualmente. Mais em: grupoccr.com.br