Shopping em Alphaville destaca pizzaria especializada em massa glúten free no mês de conscientização celíaca

Foto: Divulgação

Campanha Maio Verde visa abordar a doença autoimune que afeta 1% da população mundial e exige restrições alimentares. No Alpha Square Mall, a Pizza For Fun é um dos poucos lugares na região que é apto para celíacos e possui um cardápio diferenciado, tanto para atendimento no local quanto delivery

O Brasil produz cerca de 1 milhão de pizzas por dia, segundo dados da Associação de Pizzarias Unidas do Brasil. O prato caiu no gosto dos brasileiros e atualmente é consumido em diferentes variações de massas e coberturas, deixando, inclusive, a pizza mais nutritiva e acessível a todos os paladares e restrições alimentares. No Alpha Square Mall, em Alphaville, a Pizza for Fun é um dos destaques da região por se especializada em massas glúten free, tema que está na ordem do dia pela campanha Maio Verde, que visa a conscientização sobre a doença celíaca diagnosticada em 1% da população mundial.

A pizzaria é 100% apta para celíacos, com receitas à base de farinha de arroz, grão de bico e low carb. A Pizza For Fun investe em oferecer produtos saborosos para atender um nicho de mercado ainda pouco explorado, o de celíacos, especialmente shopping centers. Além da variedade de pizzas glúten free no cardápio, com mais de 30 sabores, há opções de massas, receitas veganas e risoto. Ao todo, a rede possui a unidade em Alphaville, no Alpha Square Mall, e seis endereços em São Paulo, com serviço no local e delivery.

“Estamos sempre buscando oferecer um mix de serviços e produtos diferenciados aos nossos visitantes, e a pizzaria é um dos grandes sucessos em nosso shopping, tanto por suas receitas quanto pelo atendimento na região”, comenta Edilma Alves, gerente geral do Alpha Square Mall.

Alpha Square Mall – Pizza For Fun

Site: www.alphasquaremall.com.br

Marketplace: www.alphasquareon.com.br

Redes sociais: @alphasquaremall no Instagram e Facebook

Telefone: 11 2664-0406

Avenida Sagitário, 138 – Barueri

www.pizzaforfun.com.br

Sobre o Shopping:

O Alpha Square Mall foi inaugurado em 2011 e ficou conhecido como o shopping jardim de Alphaville, em referência ao grande jardim central que possui sob o teto retrátil e em meio à arquitetura diferenciada, assinada por Pablo Slemenson -quem também idealizou o projeto arquitetônico do Shopping Cidade Jardim em São Paulo-. Tem ambiente agradável e acolhedor para o cliente fazer suas compras, passear e apreciar boa gastronomia.

O shopping disponibiliza totens de álcool em gel nas áreas comuns, possui serviços de entrega por delivery e drive-thru, assim como o marketplace Alpha Square On.

O empreendimento está em constante modernização, sempre apresentando programações culturais, de entretenimento e ações sociais em prol das comunidades locais. Mais informações: www.alphasquareon.com.br.