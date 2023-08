Fundo Social de Solidariedade de Santana de Parnaíba realiza entrega de enxoval do Programa Mãe Parnaibana

Foto: FSS / Santana de Parnaíba

Na última segunda-feira, 24/07, o Fundo Social de Solidariedade de Santana de Parnaíba realizou a entrega de 96 kits de enxoval de bebês para as mamães que fazem parte do Programa Mãe Parnaibana, na Arena de Eventos.

A entrega contou com a presença de autoridades municipais, além dos familiares e das gestantes beneficiadas com o Kit, que é composto por diversos itens, como: conjunto de toalhas de banho e fralda; bolsa maternidade; bodies de manga curta manga comprida; fralda de algodão; calças tipo mijão com pé; chupeta; um kit de papinha; lenço umedecido; macacões longo; meias; uma saída maternidade; kit de pente e escova de cabelo; cobertor infantil; banheira de plástico e um moderno carrinho berço para que a mamãe possa transportar o bebê com mais facilidade, entre outros.

Para participar do programa é necessário ter renda familiar de até 2 salários mínimos, ser homologada no município há mais de um ano, fazer o pré-natal na rede pública de saúde, participar de três palestras e comparecer às consultas com o dentista. As inscrições podem ser realizadas no Fundo Social de Solidariedade, localizado na Rua Pedro Procópio, 213 de segunda, quarta e sexta das 8h às 16h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4622- 7500, ramais: 7107/ 7127 ou 7126.