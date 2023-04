Grau de excelência: iluminação pública de Barueri conquista nível mais alto de satisfação

Foto: Benjamin Sepulvida/ Secom

Com avaliação máxima de 800 pontos, a iluminação pública de Barueri atingiu o Grau de Excelência em pesquisa realizada no mês de fevereiro deste ano pela INDSAT (Indicadores de Satisfação dos Serviços Públicos). O resultado classificou o serviço em 4º lugar ente os 16 setores públicos considerados pelo estudo, como educação, saúde, segurança, transporte, qualidade e abastecimento de água, cultura, geração de emprego e limpeza pública.

O estudo com os setores públicos em Barueri é feito trimestralmente pela INDSAT há mais de um ano. Pela primeira vez, a Iluminação da cidade conquistou o nível mais alto de satisfação nas abordagens presenciais com moradores. Em pesquisa anterior, a cidade recebeu 784 pontos.

Agrupamentos

Barueri é avaliada pela INDSAT como uma das mais de 100 CMPs (Cidades de Médio Porte) do Estado de São Paulo, por ter entre 100 mil e 400 mil habitantes. Os dois demais agrupamentos populacionais são: Cidades de Pequeno Porte (CPP), com até 100 mil pessoas e Cidades de Grande Porte (CGP), com mais de 400 mil moradores.

Em seu agrupamento, a Iluminação de Barueri superou a média das demais CMPs, que registraram 685 pontos na pesquisa.

LED quase 100%

Barueri, por meio da Secretaria de Obras, já implantou mais de 90% do sistema de iluminação de LED (Light Emitting Diode) na cidade, incluindo as principais vias de grande movimentação.

Iniciado em 2017 no Jardim Mutinga, o projeto consiste em trocar a iluminação tradicional da cidade por lâmpadas de LED, por serem mais eficientes e econômicas, com segurança e durabilidade.

Com análise geral e de forma positiva, o secretário de Obras, Beto Piteri, celebra o resultado do estudo da INDSAT e afirma que o intuito da Prefeitura é deixar as ruas mais claras e os empreendimentos bem mais iluminados e seguros. “A iluminação é fundamental, importantíssima para cada cidadão, pois tem a ver com eficiência energética, economia e também segurança. Ter esse reconhecimento por meio de uma pesquisa como essa é gratificante para continuarmos o nosso trabalho em prol da população de Barueri”, diz Piteri.

Em relação à iluminação de LED, Piteri reforçou que o sistema gera uma grande economia aos cofres públicos. “O objetivo é concluir em 100% a instalação de LEDs em toda cidade. Queremos mais visibilidade para pedestres, motoristas e ciclistas”.

Cidade iluminada

Moradora da Vila Ceres e de Barueri há 29 anos, a professora Ilsa Dantas aprova a iluminação pública de Barueri. “A claridade é excelente. Cidade bem iluminada. Moro em ponto alto do município, perto de uma torre de para-raios. Mesmo a região sendo assim, não há falta de energia elétrica”, relata.