Grupos internacionais e concurso de K-Pop são atrações do 16° Festival de Cultura Coreana, que acontece no sábado e domingo

Foto: Divulgação

Edição deste ano é especial, em comemoração aos 60 anos da imigração coreana no Brasil

Grupo coreano Dosi Band fará apresentação nos dois dias de Festival, às 18 horas (divulgação Centro Cultural Coreano)

Grupos internacionais, vindos diretamente da Coreia, estão confirmados no palco principal da 16° edição do Festival de Cultura Coreana, que acontece neste final de semana, dias 19 e 20, das 11 às 21 horas, na Praça Tiradentes do multicultural bairro do Bom Retiro.

Na edição desse ano, que é especial em comemoração aos 60 anos de imigração coreana no Brasil, também acontece a final do K-Pop Festival, que vai premiar os melhores grupos covers do gênero de todo o país.

Além das atrações do palco, o evento conta com uma programação paralela na tenda nomeada “Hyundai Zone”. O local irá difundir a cultura coreana através rodas de conversa, palestras e também ao promover encontros e autógrafos (Fan Meetings) do público com artistas e influencers da cultura coreana presentes no local

Atrações Internacionais

Segundo o Centro Cultural Coreano, responsável pela presença dos grupos internacionais no Festival, estão confirmados o grupo Yedam Y Group (sábado e domingo, às 18 horas), Dosi Band (sábado e domingo, às 18 horas) e Siga Company (domingo, às 17h20).

Yedam Y Group é reconhecido mundialmente pelas apresentações em favor da herança da dança tradicional coreana na atualidade.

Dosi Band: banda de world music que faz a fusão de instrumentos musicais tradicionais coreanos com a música contemporânea. Representando uma nova cara da música do país, que se reinterpreta para se adequar à nova geração, fará os ombros do público subirem e descerem junto com o som único e retrô do baixo sintético.

K-Pop Festival

(Imagem: Centro Cultural Coreano)

Além das apresentações internacionais, haverá a final da 11ª edição do Concurso K-Pop Festival, para eleger os melhores grupos covers de todo o Brasil no gênero que ganhou o mundo nos últimos anos. A final acontece no sábado (19), das 16h às 18h. Nesta edição, os finalistas são: BFK01, Chimera, Cypher, Gabe, GRRRRLL, Jaysook, Max Blacklist, Oppose, Raphael PH e Utopia, que concorrem à prêmios com valores em dinheiro. Os ganhadores receberão prêmios de até R$ 3mil.

Hyundai Zone

Francinne (foto: Felipe Garcia)

Organizada pela patrocinadora oficial do evento junto à Associação Brasileira dos Coreanos, o Instituto de Dança Tradicional Coreana e a KEX Entertainment, a tenda nomeada Hyundai Zone fica localizada posteriormente ao palco principal, próxima à entrada da estação de metrô, e tem programações acontecendo no período das 13h às 17h em ambos os dias de evento.

O destaque é para o Workshop de K-POP oferecido pelo renomado estúdio de dança POZ-E, a acontecer nos dois dias de evento, às 14h. No dia 19, às 15h, uma roda de conversa sobre a Literatura Coreana & K-dramas toma lugar para discutir o gênero literário que está dominando o mundo, com a presença de Carol Pardini, Bruna Giglio, Denise Nobre e Paula Kim, uma das diretoras da nova série “Além do Guarda Roupa” (HBO) primeiro K-drama produzido no Brasil.

Encontros com os fãs também estão garantidos! Fan Meetings e Sessões de autógrafo acontecem em ambos os dias com as embaixadoras do evento. Dia 19, às 16h30, os fãs podem interagir e pegar autógrafos com a cantora Francinne. Dia 20, às 15h, o Fan Meeting será com Stephanie Kim & Juliana Mendes, influenciadoras. (Confira a programação completa ao fim do texto.)

Outras atrações

No final de semana do Festival, que prevê um público de mais de 50 mil pessoas nos dois dias, a tradicional Feira do Bom Retiro é a responsável pela curadoria gastronômica do Festival, e leva cerca de 30 expositores para a celebração. Nas barracas, será possível encontrar pratos típicos como Hot Dog coreano, Bibimbap, Kimchi, Bulgogui, Topokki, entre outros. Haverá também contribuições de países como Japão, Bolívia e Venezuela. Bebidas diferenciadas poderão ser degustadas, como drinques de matcha, soda italiana, makgeolli (vinho de arroz) e somaek (um famoso coquetel feito de cerveja e soju, a bebida destilada mais vendida do mundo, de origem coreana).

Outras atrações fazem parte da programação, como experimentar o Hanbok, tradicional vestido coreano, que estará disponível no Festival para o uso do público. Aos visitantes também será possível levar o nome grafado em coreano, na oficinal de caligrafia, como uma recordação da edição especial do Festival, em comemoração aos 60 anos da imigração coreana no Brasil.

Oficina de Caligrafia Coreana (Imagem: Centro Cultural Coreano)

Serviço: 16° Festival da Cultura Coreana

Data: 19 e 20 de agosto (sábado e domingo)

Horário: das 11h às 21h

Local: Praça Cel. Fernando Prestes (Praça Tiradentes), bairro do Bom Retiro. Acesso pela estação Tiradentes da linha azul do metrô.

Entrada: Gratuita.

Para saber mais sobre o Festival, acesse: https://www.instagram.com/festivalculturacoreana/

Confira a programação completa:

PALCO PRINCIPAL

Sábado 19/agosto

12h00-13h00: Exibição de K-Pop MV

Exibição de K-Pop MV 13h00-13h20: Coral das Mães Coreanas & Banda da GCM

Coral das Mães Coreanas & Banda da GCM 13h20-14h25: Cerimônia de Abertura

Cerimônia de Abertura 14h25-15h05: Apresentação especial: GaMuSeong

Apresentação especial: GaMuSeong 15h05-15h25: Performance de Preparação do Bibimbap

Performance de Preparação do Bibimbap 15h35-16h00: Brasil Taekwondo Demonstration Team

Brasil Taekwondo Demonstration Team 16h00-18h00: 11° Edição do Concurso K-Pop Festival

11° Edição do Concurso K-Pop Festival 18h00-19h00: Atração internacional: Yedam Y Group & Dosi Band

Atração internacional: Yedam Y Group & Dosi Band 19h00-19h40: Francinne

Francinne 19h40-20h00: Stagebreaker & Samulnori Hanullim

Domingo 20/agosto

12h00-13h00: Exibição de K-Pop MV

Exibição de K-Pop MV 13h00-13h10: Tae Kyu Kung (músicas coreanas na guitarra)

Tae Kyu Kung (músicas coreanas na guitarra) 13h10-13h30: Sung Ju Na (performance de caligrafia coreana)

Sung Ju Na (performance de caligrafia coreana) 13h30-13h50: BDS Line Dance

BDS Line Dance 13h50-14h10: In Kang (canto e guitarra)

In Kang (canto e guitarra) 14h10-14h40: Stagebreaker (K-Pop cover)

Stagebreaker (K-Pop cover) 14h40-15h00: Mayara Almeida (saxofone)

Mayara Almeida (saxofone) 15h00-15h15: Samulnori Hanullim

Samulnori Hanullim 15h15-15h35: Instituto de Dança Tradicional Coreana

Instituto de Dança Tradicional Coreana 15h35-15h50: Samulnori Hanullim

Samulnori Hanullim 15h50-16h00: Instituto de Dança Tradicional Coreana

Instituto de Dança Tradicional Coreana 16h00-16h20: Grupo de Saxofone Hanullim

Grupo de Saxofone Hanullim 16h20-16h40: KC Girls (K-Pop cover)

KC Girls (K-Pop cover) 16h40-17h20: KCC Taekwondo Team

KCC Taekwondo Team 17h20-18h00: Atração Internacional: Siga Company

Atração Internacional: Siga Company 18h00-19h00: Atração Internacional: Yedam Y Group & Dosi Band

Atração Internacional: Yedam Y Group & Dosi Band 19h00-19h25: Poz-e e Dance Studio (K-Pop cover, jazz e hip-hop)

Poz-e e Dance Studio (K-Pop cover, jazz e hip-hop) 19h25-19h30: Grupo de Dança IMOSP

Grupo de Dança IMOSP 19h30-20h00: Rocket Dance Team (K-Pop cover)

TENDA “Hyundai Zone” (programação sujeita a alterações)

Sábado, 19/agosto

13h00 – 14h00 – Bate papo com Afiador Kim

Afiador Kim 14h00 – 15h00 – Workshop de K-pop – com Studio POZ-E

Workshop de K-pop – com Studio POZ-E 15h00 – 16h00 – Roda de conversa: Literatura Coreana & K-dramas – com Paula Kim, Carol Pardini, Bruna Giglio e Denise Nobre

– Roda de conversa: Literatura Coreana & K-dramas – com Paula Kim, Carol Pardini, Bruna Giglio e Denise Nobre 16h30 – 17h30 – Fansign com FRANCINNE

Domingo, 20/agosto