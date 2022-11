Informe Publicitário – Parque Shopping Barueri prepara-se para receber o Papai Noel com uma grande festa neste domingo

Fotos: Divulgação Parque Shopping Barueri

O Natal está chegando! E nada melhor que comemorar essa data celebrando a chegada do bom velhinho no Parque Shopping Barueri! No domingo, dia 06, as famílias poderão participar da Chegada do Noel no shopping, um evento repleto de diversão e magia natalina que conta com distribuição de balões, pipoca, algodão doce, pirulito e parada de Natal com bandinha e performáticos!

Além disso, as crianças poderão conhecer Flora, a mascote do shopping, e apreciar a apresentação do coral infantil do Instituto Musik Vox, que conta com 30 cantores e tem por objetivo levar a música na mais pura essência da voz infantil. A festa acontece a partir das 14h!

O tema natalino desse ano no Parque Shopping Barueri será Recanto do Noel e vai contar com um belo jardim com muitas árvores adornadas, um trono duplo para o Papai Noel, renas, caixas de presente e diversos outros elementos, além de uma árvore de 6 metros decorada e iluminada com a magia do Natal.

Em toda parte estarão disponíveis vários brinquedos, gnomos, árvores de Natal de diversos tamanhos, sacos de presentes, baús e muito mais. E, como o Natal no shopping é para toda a família, também estará disponível um trono pet para que os animais possam tirar fotos em família com o Noel.

Em novembro, o Papai Noel estará disponível para fotos de segunda à sábado, das 12h às 20h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. Em dezembro (até 24/12) ele estará recebendo as crianças de segunda à sexta-feira, das 12h às 20h, sábado, das 12h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h.

Faça parte da festa de Natal no Parque Shopping Barueri ao lado de toda a família!

Parque Shopping Barueri

Estrategicamente localizado próximo à Rodovia Castelo Branco e regiões de grande potencial de consumo, o Parque Shopping Barueri conta com grande variedade de lojas e lazer para toda a família, praça de alimentação completa e agradável, e a moderna e maior área de lazer indoor da região, de mais de 2.000 m², da Neo Geo. Oferece nove salas de cinema Cinépolis de última geração, entre elas uma sala 3D Macro X com tela de 20x11m e duas salas VIP.

General Shopping e Outlets do Brasil

A General Shopping e Outlets do Brasil está entre as líderes no mercado brasileiro de shopping centers, administrando um total de 287.3 mil m2 de ABL, de 15 shopping centers em operação. São eles: Parque Shopping Barueri, Cascavel JL Shopping, Parque Shopping Sulacap, Shopping Bonsucesso, Shopping do Vale, Parque Shopping Maia, Unimart Shopping, Outlet Premium Brasília, Outlet Premium Salvador, Outlet Premium São Paulo, Outlet Premium Grande São Paulo, Outlet Premium Rio de Janeiro, Outlet Premium Fortaleza, Auto Shopping Internacional e Poli Shopping Guarulhos. Os shopping centers da General Shopping e Outlets estão estrategicamente concentrados nas Regiões Sul e Sudeste do país. Com abrangência nacional, os Outlets Premium estão localizados nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do país, e são líderes do segmento no Brasil.

Pioneira na introdução do conceito Outlet no mercado brasileiro, a General Shopping e Outlets também é reconhecida pela diversidade dos seus empreendimentos e a proximidade que mantém com seus mais de dois mil lojistas. Para mais informações, basta acessar o site.