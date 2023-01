Informe Publicitário – No Shopping Tamboré a PopCorn Gourmet inaugura 46ª unidade

Foto: Divulgação

Quiosque está localizado no Shopping Tamboré, em Alphaville, e sua abertura faz parte do plano de expansão da marca para São Paulo e região metropolitana

Chegar à marca de 100 unidades em 2023 é um dos objetivos da PopCorn Gourmet, rede de franquias especializada em pipocas gourmet, que inaugura agora em janeiro a sua 46ª unidade no Shopping Tamboré, em Alphaville.

De acordo com a Chef Elaine Moura, fundadora da marca, o novo endereço vem para que os consumidores possam degustar todos os sabores disponíveis no cardápio da rede, que oferece pipocas gourmet de excelente qualidade. “Estamos muito felizes de inaugurar essa unidade em uma área tão importante de São Paulo. Estamos muito focados na expansão da marca e tenho certeza de que essa unidade vai ajudar fortalecer o nosso nome em São Paulo e em toda a região metropolitana”, explica.

A PopCorn Gourmet conta com 15 versões diferentes de pipoca gourmet. Dois deles, inclusive, são homologados e licenciados pela Nestlé. São eles: Feito com Alpino e Melhor com Ninho Trufado, o recordista de vendas.

Os produtos são feitos a partir de técnicas diferenciadas, que garantem alta crocância às pipocas. Além disso, são utilizadas matérias-primas de altíssima qualidade.

A rede Popcorn Gourmet oferece 10 tamanhos de embalagens com as pipocas gourmet, começando pelo cone de por R$18, até a Super Caixa composta por até 10 sabores, por R$140.

Com a abertura da franquia no Shopping Tamboré, a Popcorn Gourmet chega a 46 unidades espalhadas pelo Brasil. A expectativa de Elaine, fundadora da rede, é continuar expandindo a marca, tanto no Brasil, EUA, onde já possui uma unidade, e futuramente em Portugal.

Endereços PopCorn

Shopping Tamboré

Av. Piracema, 669 – Tamboré, Barueri

Sobre a Popcorn Gourmet

Criada em 2015, pela Chef Elaine Moura, em Goiânia, a PopCorn Gourmet inaugurou sua primeira unidade franqueada em Ribeirão Preto, em 2016. Hoje, soma mais de 40 unidades, que operam em 11 estados do Brasil. Além disso, a empresa tem fábrica e quiosque recém-inaugurados em Miami e, em breve, vai inaugurar uma fábrica em Portugal.