Tradicional Folia de Reis encerra as festividades Natalinas em Santana de Parnaíba

Foto: Secom

Na última sexta-feira, 06/01, aconteceu o encerramento do “Natal de Luz”, com a tradicional festa da cultura popular Folia de Reis, que atraiu centenas de moradores e visitantes, na Praça 14 de Novembro.

A companhia de Folia de Reis, Antônio Branco, realizou a encenação dos três reis do Oriente entoando canções e contando um pouco sobre a história do nascimento de Jesus e como os três Reis magos chegaram a Belém para conhecerem Jesus.

O evento foi regado de muita alegria e os fiéis se emocionaram com a apresentação e aproveitaram para fazer seus pedidos amarrando as fitinhas no mastro dos desejos, que de acordo com a tradição cada pessoa pode fazer 3 desejos, um para cada Rei do que gostariam para o novo ano.