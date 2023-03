Obras das marginais da Castello Branco alteram parte do sistema viário de Barueri

Foto: Alenilson Costa Silva/ Semurb

Para dar continuidade à construção da ampliação das marginais da rodovia Castello Branco no trecho que abrange o município de Barueri, a concessionária CCR ViaOeste implantou dois canteiros de obras, interditando uma parte da faixa direita da rua da Prata e outra da avenida Dr. Dib Sauaia Neto, no sentido capital. Por conta desta obra, outras vias da cidade também passam por intervenções no sistema viário.

Essa ampliação das marginais abrange desde o km 22,5 até o km 27 e as faixas adicionais entre o km 27 e o km 31,650 com o objetivo de proporcionar maior fluidez na interligação da capital paulista com os municípios da região oeste do Estado.

Nesse projeto também consta a remodelação dos trevos de acesso à Barueri, assim como para o bairro de Alphaville, além da construção de duas novas pontes paralelas à ponte Guilherme de Almeida.

Como as bases dessas futuras pontes já estão em andamento, foi preciso uma alteração no sistema viário municipal, que tem contado com o apoio da Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semurb), para o avanço das obras. Entre as medidas adotadas está a interdição da faixa da direita da avenida Dr. Dib Sauaia Neto, no trecho sob a ponte Guilherme de Almeida, no sentido capital. Na pista contrária, o tráfego segue normalmente.

Local de apoio

E com o intuito de comportar os equipamentos e abrigar os insumos necessários para a construção da ampliação das marginais, foram criadas instalações de canteiros de obras no km 25, sob a ponte Guilherme de Almeida com a rua da Prata e a avenida Dr. Dib Sauaia Neto, para ser utilizado como um local de apoio às obras, e outra no km 24 para manutenção dos equipamentos.

A rua da Prata e a avenida Guilherme Perereca Guglielmo também tiveram intervenções viárias. Já no trecho da rodovia Castello Branco que é paralelo à avenida Anápolis, localizada entre os quilômetros 26 e 25, no sentido Capital, até o dia 10 de abril está sendo feita a retirada de vegetação e limpeza, das 7h às 18h, mas não estão previstas interdições no trajeto dos motoristas.

As interdições e intervenções no sistema viário no município vão até 2025, prazo contratual para execução desta obra. Segundo a concessionária CCR ViaOeste, em Barueri o investimento está avaliado em mais de R$ 815 milhões e tem gerado 21 mil empregos diretos e indiretos.