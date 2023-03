Santana de Parnaíba – Feijoada Solidária arrecada fundos para trabalho com as pessoas em vulnerabilidade na cidade

Foto: Secom

No último sábado (04/03), o Fundo Social de Solidariedade realizou mais uma edição da Feijoada Solidária. Com o objetivo de arrecadar fundos para os trabalhos com as famílias em situação de vulnerabilidade do município, o evento acontece no salão do Clube C.A.S.A.

As centenas de pessoas que compraram os vouchers e colaboraram com a ação puderam optar em retirar as feijoadas ou saborear no local, onde ainda houve show musical com o grupo Fino Samba.

Presente no evento, o Prefeito Marcos Tonho (foto, ao centro) agradeceu às pessoas que colaboraram com a iniciativa e falou do trabalho realizado em prol dos grupos vulneráveis no município. “Quero aqui agradecer a todos os que ajudaram nessa linda festa e hoje o amor está em movimento, porque a solidariedade aquece o coração. E nós continuaremos trabalhando para garantir dignidade a todos!”, disse.

“Mais uma feijoada realizada com sucesso, em que com certeza vamos fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Estamos trabalhando e atuaremos para atender a todos os que precisarem na nossa cidade, porque como eu digo: ninguém sai do Fundo Social pior do que entrou”, comentou a anfitriã do evento e presidente voluntária do Fundo Social do Município, Vanessa Ferreira (foto).

O ex-prefeito da cidade e apresentador da Bandeirantes, Elvis Cezar (foto) , também fez questão de prestigiar o evento e exaltou a iniciativa. “Fico muito feliz de ver a continuidade de políticas públicas como essa, que tem esse trabalho magnífico com um objetivo muito claro que é angariar recursos para as pessoas que mais precisam, estabelecer equilíbrio, para que todos aqui possam estar na linha da dignidade”, falou.

Vale lembrar que o Fundo Social municipal realiza o trabalho com base em parcerias e doações de empresas, instituições e moradores do município. Para colaborar, o interessado pode procurar o Fundo Social que fica localizado na Rua Pedro Procópio, 213 — Centro. Mais Informações ligue: 4622 – 7500 | 7104.