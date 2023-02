Prefeito Marcos Tonho anuncia 5 novos colégios na primeira sessão legislativa da Câmara de Santana de Parnaíba

Foto: Fabiano Martins/ Secom

O prefeito de Santana de Parnaíba, Marcos Tonho, participou da primeira sessão legislativa do ano de 2023 da Câmara Municipal – Casa de Leis – em Santana de Parnaíba. Onde aproveitou para anunciar novidades para a educação da cidade. A vice-prefeita Rosalia Dantas também esteve presente.

“Santana de Parnaíba está no caminho certo. Estamos começando cinco escolas, iniciaremos uma agora no Chácara Solar, entre a rua Vênus e a Etelvino, que será de ensino infantil, Sete Anões, no Colinas da Anhanguera, no Cento e Vinte, o Novo Carlos Alberto, o Novo Complexo do Abelardo Marques, o Novo Aldônio, no Parque Santana e virão muitas e muitas obras pela cidade”, falou.

Na ocasião, o prefeito ainda aproveitou para cumprimentar e desejar boa sorte ao novo presidente da Câmara, o Vereador Vicentão. “Quero aqui Vicentão, por essa honra, por essa conquista, de você ser o presidente da Casa de Leis. Me identifico muito com você pela sua simplicidade, pela sua humildade e, acima de tudo, o caráter”, comentou.

Tonho ainda aproveitou para relembrar as importantes conquistas que a cidade teve nos últimos anos. “Hoje, Santana de Parnaíba está conhecida no cenário nacional. Estivemos em Brasília e recebemos o prêmio de Melhor Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública do Brasil”, finalizou.

Em Alphaville, a prefeitura já fez grandes investimentos na área da educação. O bairro tem excelentes escolas municipais, como é o caso da Tom Jobim, e a Max Santana mais nova. Ambas são equipamentos modernos e bem montados, inclusive, com decoração infantil de muita qualidade. Ao lado da Tom Jobim, como um anexo, há um grande centro poliesportivo que também pode ser usado, sob agendamento, pela população local. Na Max Santana, existe um grande diferencial, uma piscina olímpica, além de uma quadra poliesportiva coberta.