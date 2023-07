Prefeitura reforma e revitaliza praça em rotatória da Fieb Tech em Alphaville

Foto: Arleno Marques/ Secom

Com o objetivo de oferecer melhor acesso, conforto e segurança à comunidade escolar, moradores e frequentadores, a Prefeitura de Barueri executa obras de reforma e revitalização da praça que fica na rotatória da Fieb Tech (Fundação Instituto Técnico de Barueri) – sede da entidade e unidade Professora Maria Theodora Pedreira de Freitas, na avenida Andrômeda, em Alphaville. Os serviços se estenderão até a avenida Yojiro Takaoka, no mesmo bairro, com previsão para conclusão em breve.

O projeto para o espaço da praça na rotatória inclui troca de guias e sarjetas, reparo das bocas de lobo, novo paisagismo, implantação de pergolados, reconstrução de calçadas em concreto com ampliação para 2 metros de largura e remoção dos blocos intertravados de concreto. Algumas obras similares serão realizadas em espaços da avenida Andrômeda até a avenida Yojiro Takaoka.

Melhoria de acesso

O projeto de reforma e revitalização da praça na rotatória amplia o trabalho desenvolvido no entorno da Fieb Tech e dos empreendimentos residenciais e comerciais da região. No primeiro trimestre deste ano, a Prefeitura de Barueri entregou a reconstruída calçada, entre o Conde Comercial e a própria Fieb Tech. O trecho mede cerca de 160 metros de extensão, do lado direito da avenida Andrômeda (sentido Parque Ecológico de Barueri).

As obras envolveram execução de novo piso, rebaixamento de guia para implantação de acessibilidade e desenho de granilite nas cores marrom e cinza escuro sobre o passeio concretado e nivelado. Também foi construída uma nova mureta de concreto e realizado o recuo do gradil com troca de alguns tubos de ferro galvanizados.

