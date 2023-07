Adoção de pets: Secretaria de Meio Ambiente oferece várias oportunidades no mês de julho

Foto: Lourivaldo Fio/ Secom

A Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente (Sema) de Barueri promove várias feiras de adoção de cães em todos os finais de semana de julho em diversos locais e pela primeira vez na Sodimac Osasco, loja que tem unidades nos dois municípios.

A adoção de gatos só é possível no Cepad I (Centro de Proteção ao Animal Doméstico de Barueri), que funciona das 9h às 16h todos os dias da semana, inclusive nos finais de semana e feriados.

Todos os animais estão em boas condições de saúde e são castrados, microchipados e vermifugados. Para adotar é necessário ser maior de idade, apresentar documento de identidade e assinar um termo de responsabilidade.

A adoção é benéfica porque aproxima as pessoas dos bichos de estimação e contribui para a diminuição do efetivo de animais abandonados no município e do índice de zoonoses. Os moradores de Barueri podem solicitar posteriormente o RGA (Registro Geral do Animal) no Portal Pet Barueri. Clique AQUI.

Atenção: o horário das feiras é das 10h às 15h em todas os locais, exceto no Cepad I. Mais informações pelo telefone (11) 4199-1500 de segunda a sexta-feira das 8h às 17h.

Agenda de julho