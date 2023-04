Prefeitura de Santana de Parnaíba distribui 32 mil ovos de páscoa para alunos da rede municipal

Foto: Secom

Para garantir a alegria das crianças que estudam na rede municipal, neste feriado de páscoa, a prefeitura realizou a entrega de ovos de chocolate para os 32 mil alunos que estudam nos colégios do município.

Os ovos foram entregues no dia 5, para os alunos da rede, desde o ensino infantil, passando pelos alunos do ensino fundamental 1 e 2, ensino médio e EJA, de modo a atender todos os matriculados no município.

A entrega simbólica que marcou a ação, aconteceu com os alunos do Colégio Paulo Freire, no bairro Vila Poupança, na região da Fazendinha, e reuniu pais, alunos, professores e autoridades da cidade.

“Hoje é um dia muito especial, estamos entregando chocolates para todos os alunos da rede municipal de ensino e isso me deixa muito feliz. Um feliz páscoa a todos”, relatou o Prefeito Marcos Tonho.