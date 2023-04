Shopping em Alphaville realizará evento Origens Brasileiras com exposição e venda de artigos artesanais assinados por artistas descendentes da aldeia Kaupüna, no Alto Xingú

Foto: Divulgação

Ao longo do mês de abril, o Alpha Square Mall ainda terá eventos online destacando a força dos povos indígenas, ressaltando a cultura e suas tradiçõe

A partir do dia 6 de abril, o Alpha Square Mall, em Alphaville, dá início às comemorações do dia dos Povos Indígenas, celebrado em 19 de abril. Para a data, o shopping preparou uma série de ações gratuitas que incluem feira de artigos artesanais e lives com descentes das aldeias Pataxó e Xingu.

O empreendimento é conhecido por estar localizado em uma região onde existiu um dos maiores povoados indígenas do Brasil, em Barueri. E, com o objetivo de tornar essa história memorável, o shopping criou um enorme painel que faz referência à tradição indígena, mantendo viva a relação de Barueri com a cultura nativa.

As comemorações começam com uma live através do Instagram do Alpha Square Mall no dia 6 de abril, às 19h, com o artista plástico da aldeia Kaupüna – Xingu, Waxamani Mehinako, que irá falar sobre as tradições e técnicas de artes dos povos indígenas.

No dia 13, às 19h, a live abordará a força da cultura nativa e será apresentada pela artista Kayanaku Mehinako. E, para finalizar, a programação de eventos online, no dia 17, às 19h, o artesão e designer Stive Mehinako contextualizará os povos indígenas e a preservação das artes.

Valorizando o artesanato nativo, o Alpha Square Mall abre espaço para o evento Origens Brasileiras que acontecerá no dia 19 de abril, das 10h às 19h, e terá peças em exposição referente ao Povo Mehinako do Alto Xingú. Serão artigos disponíveis para venda, como: remos, banquinhos, cestas, pulseiras, colares, esteiras, entre outros acessórios característicos.

As obras são assinadas por Kayanaku Mehinako, artista de 23 anos, da etnia Mehinako, e pertencente à aldeia Kaupüna, no Alto Xingú, no Mato Grosso.

O Alpha Square Mall faz questão de enaltecer a cultura indígena promovendo eventos e exposições onde possa compartilhar com os visitantes um pouco da história da região. “Nos orgulhamos em ter, no nosso jardim, uma mega ilustração que ressalta um pouco da história local, um painel ilustrado por um descendente da tribo Pataxó, dando espaço para que estes artistas possam mostrar ao público sua arte”, comenta Edilma Alves, gerente geral do empreendimento.

Eventos online – Povos Indígenas

Gratuito

Quando: LIVE 6 de abril

Horário: 19h

Tema: Tradições e técnicas de arte dos povos indígenas

Participante: Waxamani Mehinako – Artista plástico da aldeia Kaupüna- Xingu – MT

Quando: LIVE 13 abril

Horário: 19h

Tema: Mulheres indígenas- A Força da cultura indígena

Participante: Kayanaku Mehinako – Artista da etnia Mehinako do Alto Xingú MT

Quando: LIVE 17 abril

Horário: 19h

Tema: Povos Indígenas e a valorização da arte.

Participante: Stive Mehinako – Artesão e Designer da aldeia kaupüna, Território Indígena do Xingu-MT.

Evento – Origens Brasileiras

Quando: 19 de abril

Horário: das 10h às 19h

Site: www.alphasquaremall.com.br

Marketplace: www.alphasquareon.com.br

Redes sociais: @alphasquaremall no Instagram e Facebook

Telefone: 11 2664-0405

Avenida Sagitário, 138 – Barueri

Sobre o Shopping

O Alpha Square Mall foi inaugurado em 2011 e ficou conhecido como o shopping jardim de Alphaville, em referência ao grande jardim central que possui sob o teto retrátil e em meio à arquitetura diferenciada, assinada por Pablo Slemenson -quem também idealizou o projeto arquitetônico do Shopping Cidade Jardim em São Paulo-. Tem ambiente agradável e acolhedor para o cliente fazer suas compras, passear e apreciar boa gastronomia.

O shopping disponibiliza totens de álcool em gel nas áreas comuns, possui serviços de entrega por delivery e drive-thru, assim como o marketplace Alpha Square On.

O empreendimento está em constante modernização, sempre apresentando programações culturais, de entretenimento e ações sociais em prol das comunidades locais. Mais informações: www.alphasquareon.com.br.