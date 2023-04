Publieditorial – Cão Véio Alphaville participa da 30º edição do Restaurant Week

O Cão Véio, gastropub fundado por Henrique Fogaça e por Fernando Badauí, e comandado em Alphaville por Sergio Murollo, participa da 30º edição do maior evento foodie do país, o Restaurant Week, que acontece do dia 30 de março a 30 de abril. O evento visa gerar acesso e estimular o público a vivenciar as melhores experiências gastronômicas locais.

Durante essa edição, a unidade do Cão Véio oferece duas opções de cardápios completos com valor fixo especial de R$ 78,90, assinados pelo Chef Fogaça, que incluem entrada, prato principal e sobremesa. O primeiro cardápio conta com croquete de costela bovina Black Angus cozida na cerveja da casa, servida com creme de fondue e finalizada com broto de mostarda como entrada, já o prato principal traz o saboroso Choripan com queijo picante, chimichurri fresco e picles de cebola roxa, e para fechar com chave de ouro, o brigadeiro de limão Cravo, Crumble, sorbet de limão siciliano e merengue italiano.

Já o segundo cardápio, se inicia com o taco de camarão grelhado, servido com guacamole sour cream de jalapeño e broto de coentro, o seu prato destaque é o suculento Fish and Chips, peixe branco empanado em massa feita com cerveja única da casa, acompanha batata palito e maionese de alcaparras com limão siciliano e para fechar com aquele toque doce, a sobremesa refrescante de brigadeiro mousse de maracujá, sorbet de manga e frutas tropicais.

Para quem deseja saborear o menu especial do Cão Véio para o Restaurant Week, ele estará disponível no horário do jantar, a partir das 18 horas.

Serviço:

Alphaville: Calçada Aldebarã, 14 – Centro de Apoio – Alphaville – Santana de Parnaíba/SP.