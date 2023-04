Santana de Parnaíba – Alunos de mandarim do Centro de Línguas participam de interação com nativos chineses

Foto: Secom

Nesta semana, os alunos do Colégio Alba que integram as aulas de mandarim no Centro de Línguas, participaram de uma interação com os alunos chineses Antônio e Diana, que agora fazem parte do ensino público municipal, no Colégio Tom Jobim.

Ao todo, 23 alunos participaram do evento realizado na unidade escolar do Alphaville, acompanhados pelo professor Brayan, onde puderam trocar experiências com os nativos chineses e sua mãe, bem como se aproximar do mandarim e exercitar o que têm aprendido em sala de aula.

O Centro de Línguas na rede municipal atende mais de 400 alunos em diferentes unidades educacionais do município, com aulas de inglês, espanhol e mandarim, utilizando de sistema de meritocracia para a escolha dos participantes.