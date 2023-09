Santana de Parnaíba é a cidade mais segura do Brasil – É o que aponta o Ranking da Urban Systems

Foto: Divulgação Secom

Em cerimônia realizada nesta segunda-feira (04/09), durante mais uma edição da feira Connected Smart Cities, foram conhecidas as cidades destaque em diferentes áreas do setor público, entre elas Santana de Parnaíba que foi eleita a cidade mais segura do país.

O município, que nos últimos 10 anos realizou fortes investimentos na pasta, se destacou no ranking apresentando o melhor desempenho entre todos analisados na área de segurança.

“Conquistar o primeiro lugar em Segurança no Connected Smart Cities 2023 é motivo de honra e muito orgulho para toda a nossa Santana de Parnaíba. Ao ser reconhecida neste importante Ranking do país, minucioso em sua análise de 74 indicadores, chegamos à conclusão que todo o investimento em armamentos, viaturas, e principalmente na qualificação dos nossos guardas municipais, é o caminho certo na oferta de políticas públicas que geram segurança à população”, comentou o prefeito Marcos Tonho.

Quem também acompanhou o ato de premiação foi o apresentador de TV e ex-prefeito da cidade, Elvis Cezar, que ressaltou o trabalho do município. “A segurança pública é com certeza um dos grandes desafios dos municípios e ver a nossa cidade ser eleita como a mais segura do Brasil é razão de muito orgulho para todo o povo parnaibano. Quero parabenizar o prefeito Marcos Tonho e a todos que colaboram para garantir segurança e qualidade de vida para a nossa população”, falou.

Ao todo, o Ranking avaliou 656 diferentes cidades com mais de 50 mil habitantes, em 74 diferentes indicadores de 11 eixos temáticos.

A premiação realizada no Centro de Eventos Frei Caneca reuniu prefeitos, secretários municipais e representantes de cidades de todo o país em uma das maiores feiras de Smart Cities de toda a América Latina. Na ocasião, foram premiadas 16 cidades destaque em diferentes eixos.

Vale ressaltar que desde 2013, a administração do município tem realizado investimentos na área de segurança como treinamentos contínuos da Guarda Municipal, aquisição de novas armas e equipamentos, implantação de iluminação de LED em todas as vias municipais, instalação da Delegacia da Mulher e, mais recentemente, a inauguração do Espaço de Proteção e Amparo para as Mulheres.