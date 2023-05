Shopping em Alphaville terá campanha comprou-ganhou para celebrar o Dia das Mães, aula grátis de culinária e lives temáticas

Alpha Square Mall focará na importância da presença materna no dia a dia das famílias com a campanha “Ser Mãe é.…”. Ação acontecerá de 25 de abril a 13 de maio.

A poucas semanas do Dia das Mães, o varejo já começa a se movimentar com campanhas e ações para atrair os consumidores. A data é considerada a segunda mais esperada pelo comércio e deve superar as vendas de 2022, quando os shopping centers tiveram um aumento de 8% sobre o ano anterior, segundo levantamento da Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers). O Alpha Square Mall, em Alphaville, aposta na campanha “Ser Mãe é.…”, ressaltando a importância da presença materna no dia a dia das famílias, nas atitudes, ações e comportamentos dos filhos.

De 25 de abril a 13 de maio, nas compras a partir de R$ 300, o consumidor ganhará um kit mini SPA Akor, preparado exclusivamente para a data e composto por uma mini geleia esfoliante ameixa Akor de 35g e um sérum hidratante ameixa Akor. O brinde é limitado a um por CPF e os comprovantes fiscais poderão ser somados para o cliente participar da campanha.

Além da ação compre-ganhe, o Alpha Square Mall realizará uma programação gratuita com lives no Instagram abordando temas comuns às mães e suas famílias, além de uma aula de culinária no shopping.

As atividades começam em 2 de maio, às 19h, com bate-papo online com a nutricionista Juliana Galvão para abordar a Alimentação Materna e a pressão para alimentar os filhos. No dia 8, às 18h, será a vez da ginecologista Rebeca Garaude sobre Os desafios da mãe do futuro.

No dia 9 de maio, às 13h30, as mamães poderão fazer parte da aula de culinária e degustação com o chef de cozinha Giba Moraes, que irá ensinar uma receita de massa com molho à base caprese. A atividade será gratuita e, para participar, basta fazer a inscrição através do link https://forms.gle/jeLPa7xEMVcCjZZKA até o dia 8 de maio.

Fechando a grade de atividades especiais pelo Dia das Mães, haverá uma live no dia 10, às 19h, sobre Humanizar no maternar, com a psicóloga Rafaela Dias.

“O intuito da ação é, além de homenagear as mães, incentivar os clientes a conhecerem o empreendimento e nossos serviços. Temos lojistas nos segmentos de moda feminina, spa, estética e bem-estar, entre outras que são soluções para quem busca um presente diferenciado. Além das opções gastronômicas, que são uma boa pedida para a comemoração da data”, comenta Edilma Alves, gerente geral do Alpha Square Mall.

