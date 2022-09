Shopping em Alphaville terá programação infantil gratuita com atividades que resgatam as brincadeiras de época

Foto: Divulgação

Alpha Square Mall aposta em brincadeiras que dispensam dispositivos eletrônicos para entreter a garotada, como queimada, pega-bandeira, corrida de saco, peteca etc.

O Kids Club do Alpha Square Mall está preparando uma programação especial para este sábado, 3 de setembro. As atividades são gratuitas e garantem a diversão da garotada de Alphaville e região, com brincadeiras que resgatam a interatividade e criatividade dos pequenos, sem a necessidade de tecnologia.

Pular corda, queimada, pega-bandeira, corrida de saco, peteca, arte com recicláveis, esculturas em balões, desenhos para colorir, são algumas das opções de lazer previstas para o próximo sábado, das 12h às 17h, com participação de monitores treinados em recreação infantil, que brincam e se divertem com as crianças.

O Kids Club do Alpha Square Mall oferece uma programação semanal diferente às famílias, proporcionando entretenimento aos pequenos, sem a necessidade do uso de qualquer tipo de eletrônico, e dando a oportunidade para que os pais possam desfrutar com tranquilidade dos serviços oferecidos pelo shopping, como bem-estar, beleza, compras e as opções gastronômicas.

O Alpha Square Mall é considerado o shopping jardim de Alphaville, graças à sua ambientação diferenciada repleta de área verde, diferente dos empreendimentos comerciais convencionais. Foi inaugurado em 2011, possui 72 lojas distribuídas em 2 pisos e diversas opções em gastronomia e serviços, tais como: Pizza for Fun; Bar do Alemão; D’Aldeia Restaurante; Dom Poke & Sushi; Fredio’s Steakhouse; Real Burguer; adoceria Cacau Show; cafés e empórios; lojas especializadas em vinhos; boutiques no segmento de moda e espaços com serviços de estética, beleza e bem-estar.

Kids Club do Alpha Square Mall

Atrações gratuitas

Horário: das 12h às 17h

Data: 3 de setembro - brincadeiras animadas, arte com recicláveis, esculturas em balões, desenhos para colorir, pular corda, queimada, pega-bandeira, corrida de saco, peteca.

Site: www.alphasquaremall.com.br

Marketplace: www.alphasquareon.com.br

Redes sociais: @alphasquaremall no Instagram e Facebook

Telefone: 11 2664-0405

Avenida Sagitário, 138 – Barueri

Sobre o Shopping:

O Alpha Square Mall foi inaugurado em 2011 e ficou conhecido como o shopping jardim de Alphaville, em referência ao grande jardim central que possui sob o teto retrátil e em meio à arquitetura diferenciada, assinada por Pablo Slemenson -quem também idealizou o projeto arquitetônico do Shopping Cidade Jardim em São Paulo-. Tem ambiente agradável e acolhedor para o cliente fazer suas compras, passear e apreciar boa gastronomia.

O shopping disponibiliza totens de álcool em gel nas áreas comuns, possui serviços de entrega por delivery e drive-thru, assim como o marketplace Alpha Square On.

O empreendimento está em constante modernização, sempre apresentando programações culturais, de entretenimento e ações sociais em prol das comunidades locais. Mais informações: www.alphasquareon.com.br.