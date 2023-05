Trio de cordas da Semurb se apresenta no Parque Shopping Barueri

Foto: Alenilson C. Silva/Semurb

Os frequentadores do Parque Shopping Barueri tiveram um almoço mais agradável na sexta-feira, dia 12, com a apresentação do Trio de Cordas da Secretaria de Mobilidade Urbana de Barueri (Semurb), que é composto por agentes de trânsito municipais.

O conjunto é formado por dois violinistas (Alan Albuquerque Rodrigues e Charles Hoffmann) e um violoncelista (Flávio Gonçalves de Almeida Fernandes). Desde que formaram o grupo há um ano na própria Semurb, eles vinham se apresentando em órgãos municipais como SDPD (Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência) e outros.

“Ensaiamos duas horas diárias durante três semanas para essa apresentação. Deu um certo receio, afinal, nunca tínhamos tocado para tanta gente”, confidenciou Flávio Gonçalves. “No final deu tudo certo. Foi uma boa experiência”, concluiu Albuquerque.

Antes da apresentação propriamente dita, Joyce Fazolin, diretora de Educação para o Trânsito, informou a todos que estavam na praça de alimentação. “O Brasil é o terceiro país do mundo onde mais ocorrem mortes no trânsito e muitas mães sofrem com a perda de seus filhos e de outros entes queridos. Distribuímos 347 kits com panfletos educativos”, contou.

José Luiz Pinheiro Oliveira, coordenador de Mobilidade Urbana, explicou o objetivo da ação. “Aproveitamos para homenagear as mães pela sua garra, força e amor sem esquecer do ‘Maio Amarelo’, que é um mês de conscientização. Distribuímos panfletos e orientamos os frequentadores”, lembrou.

Na apresentação do Trio de Cordas foram executados sucessos das trilhas de filmes, tais como “Por Una Cabeza”, de Carlos Gardel, e “Pretty Woman”, de Roy Orbison, e também clássicos como “Have You Ever Seen the Rain?”, de Creedence Clearwater Revival; “Can’t Falling in Love”, de Elvis Presley, e a brasileiríssima “Azul da Cor do Mar”, de Tim Maia.

Desta vez os espectadores não fizeram o famoso pedido “Toca Raul!”, mas mesmo assim os músicos estão pensando em incluir alguma canção do “Maluco Beleza” no repertório.