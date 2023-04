Barueri – Ajude crianças, adolescentes e idosos por meio da declaração do imposto de renda

Foto: Benjamin Sepulvida/ Secom

Quem ainda não enviou a declaração do imposto de renda (I.R.) de pessoa física este ano pode aproveitar a oportunidade para beneficiar projetos que trabalham em prol de crianças, adolescentes e idosos. O prazo é até o dia 31 de maio deste ano.

Basta declarar no modo completo e destinar uma parte do imposto devido tanto para o FUMCAD (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) de Barueri, quanto para o Fundo Municipal do Idoso (FMI). Seu I.R. ajudará a financiar projetos e melhorar a qualidade de vida de centenas de crianças, adolescentes e idosos por meio de ações sociais, culturais e esportivas.

Como fazer?

Ao fazer a declaração é possível destinar até 6% para o FUMCAD ou para o FMI. Para obter mais informações, ligue para (11) 4199-2828, ramais 114 e 241, ou envie suas dúvidas pelos e-mails cmdca@barueri.sp.gov.br ou cmi@barueri.sp.gov.br.

Também é possível saber mais por meio das orientações da Receita Federal AQUI.

Pessoa jurídica – empresas

Pessoa jurídica também pode doar, mas o prazo é até dia 30 de dezembro. Fale com seu contador ou com o CMCDA e saiba como fazer.

A qualquer tempo

Não é só por meio da declaração de I.R. que você pode ajudar. A qualquer momento é possível colaborar com esses projetos. Anote as contas:

CMCDA – Caixa Econômica Federal

Agência: 0738

Operação: 006

C/C: 0026/6.

CNPJ: 15.449.371/0001-22

CMI (Conselho Municipal do Idoso) – Caixa Econômica Federal

Agência: 0738

Operação: 006

Conta Corrente: 0044/4

CNPJ: 17.651.054/0001-10

Após fazer sua doação, entre em contato para comunicá-la.