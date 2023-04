Barueri – ReNascer recebe os novos integrantes de sua 6ª turma

Fotos: Adalberto Albuquerque / Sads

A Horta da Gente foi palco da cerimônia que marcou o ingresso dos 23 novos integrantes do Programa ReNascer. Na terça-feira, dia 25, autoridades municipais e parceiros prestigiaram o evento.

Desde seu início, em 2018, 101 pessoas passaram pelo ReNascer, divididas em cinco turmas, sendo que 57 delas já alugaram suas casas, 26 estão empregadas e 17 recebem algum benefício ou se aposentaram.

O ReNascer é um programa idealizado pelo Fundo Social de Solidariedade de Barueri e executado pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Sads). Ele visa a reinserção social das pessoas em situação de rua que participam de cursos, visitas técnicas e atividades laborais. Em contrapartida, recebem uma bolsa-auxílio que varia de acordo com o número de horas trabalhadas. Os novos integrantes assinaram o termo de adesão e, já na próxima terça-feira, iniciarão suas atividades no Programa.

Emoção

Fernando Alves da Silva e Isaias de Souza Barreto tocaram e cantaram para recepcionar a nova turma. João Augusto, integrante da 4ª turma e hoje funcionário da empresa RRVet, falou para a 6ª turma lembrando de seu primeiro dia no ReNascer: “eu não entendia quando as pessoas me davam parabéns. Começamos esta horta do zero. A vocês deixo uma dica de quem conseguiu: faça com que as pessoas se lembrem de vocês de um jeito positivo e aproveitem muito”.

Thierry dos Santos, da 5ª turma, que hoje mora em sua casa, aconselhou os novos integrantes: “agarrem esta oportunidade. Aqui as pessoas não querem saber do nosso passado, só do nosso futuro”. Diego Santana da Silva, também da 5ª turma, declarou que ele é a prova de que o ReNascer funciona. “É a hora de vocês se tornarem pessoas excelentes. Eu, que morei cinco anos na rua, hoje tenho controle do meu dinheiro e do meu emocional e, por isso, incentivei a maioria de vocês a participar”, disse.

As pessoas mais importantes

Valéria Fugii, coordenadora da Horta da Gente, recepcionou os bolsistas declarando que só podem ajudar quem deseja ser ajudado. “Aqui trabalhamos com amor. Eu sei que não é fácil, mas contem com esta equipe”, afirmou. Fátima Almeida, presidente da Cáritas, que é o Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas em Situação de Rua, parabenizou a todos: “abracem esta oportunidade e irão renascer para uma nova vida”.

O secretário de Recursos Naturais e Meio Ambiente, Marco Antonio de Oliveira (Bidu), declarou que sem os bolsistas o ReNascer não existiria e que a cada verdura ou legume que produzem ajudam outras famílias.

Os bolsistas que trabalham na Horta da Gente produzem a chamada cesta verde, que é doada às famílias em situação de vulnerabilidade social. Em contrapartida, elas entregam material reciclável que é destinado à Cooperyara, fechando assim um ciclo de solidariedade e sustentabilidade.

Damaris Piteri, conselheira do Fundo Social de Solidariedade, emocionou-se ao ouvir os depoimentos dos novos integrantes e deixou uma mensagem a eles: “vocês estão dando o primeiro passo. Se sentirem que precisam de força, clamem a Deus.”

Família

Adriana Bueno Molina, secretária da Sads, lembrou-se de quando tudo começou. “Logo no início do governo, uma das maiores preocupações da Sônia Furlan eram as pessoas em situação de rua. Nós tínhamos e temos a esperança de que vocês estarão cada vez melhores e meu sentimento é de gratidão por todos esses anos de convivência com vocês. Sabemos que não é fácil, mas que com amor, perseverança e fé, chegaremos lá.

Chamada carinhosamente pelos bolsistas de “mãe”, Sônia Furlan, presidente do Fundo Social e idealizadora do ReNascer, emocionou-se ao falar. “Fui apenas uma pessoa que quando passava pela rua via o potencial daquela vida. O que nós queríamos era que vocês enxergassem seu potencial. Desejávamos também que trabalhassem num dos lugares mais bonitos da cidade (Parque Ecológico do Tietê)”, disse.

Sônia Furlan destacou os números do Programa: “mais de 50 estão em suas casas e nós ajudamos. Ouvir o testemunho de vocês nos mostra que nossa visão estava correta”. Por fim, declarou que de todas as coisas que já fez durante 40 anos de vida pública, “o maior bem foi este Programa. Eu nunca recebi tanto amor quanto recebo de vocês. Bem-vindos à nova família. A vitória de vocês é a vitória de todos aqui”.

Paula Neto – 25/04/2023

Crédito das fotos: Adalberto Albuquerque / Sads