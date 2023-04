Iguatemi Alphaville comemora aniversário e presenteia clientes com Pins em dobro





Foto: Divulgação

Na próxima sexta-feira (28/04), o Iguatemi Alphaville completa mais um ano de vida e celebra a data especial com um presente para os seus clientes. Nos dias 28 e 29, todas as compras realizadas no empreendimento terão pontuação em dobro.

“Temos a excelência e o cuidado no atendimento como premissas do shopping e encontramos uma forma de celebrar o nosso dia promovendo uma oportunidade para que nossos clientes possam trocar seus pins pelos incríveis produtos da segunda edição de Collections”, comenta Verônica Marandini, supervisora de marketing do Iguatemi Alphaville.

A ação é válida somente nos dias 28 e 29/04, para compras no empreendimento.

Outras informações estão disponíveis no site https://iguatemi.com.br/alphaville

Sobre o Iguatemi Alphaville

Inaugurado em 2011, o Iguatemi Alphaville é o lugar mais completo para fazer compras da região, com um mix de lojas variado e adequado ao público, que busca marcas consolidadas e de qualidade. São cerca de 150 lojas, restaurantes e serviços exclusivos. Com o DNA e excelência que carrega da marca Iguatemi, o shopping apresenta um dos mais modernos projetos de arquitetura, com grandes skylights que proporciona total integração com o exterior. Além disso, o Iguatemi Alphaville investe em lazer e entretenimento para todos os públicos por meio de diversas atrações e tem o melhor cinema da região, a rede Cinépolis, com a exclusiva Sala Júnior, salas VIP e com tecnologia 3D. O shopping tem localização privilegiada, na entrada principal de acesso aos bairros Alphaville e Tamboré, entre as alamedas Rio Negro e Xingu, próxima à rodovia Castelo Branco.