Black Friday 2022: Shopping Iguatemi Alphaville prepara descontos especiais de até 70%

Foto: Divulgação

Entre os dias 21 a 27 de novembro, clientes podem aproveitar promoções exclusivas nas categorias de moda, calçados, acessórios e infantil

Novembro de 2022 – A Black Friday, uma das datas mais esperadas pelo varejo e pelos consumidores que desejam aproveitar boas oportunidades de compras, chegou no Iguatemi Alphaville. Entre os dias 21 a 27 de novembro, mais de 20 lojas aderiram à campanha e oferecem descontos de até 70% em vários segmentos como moda, beleza, eletrônicos, infantil, entre muitos outros.

Entre os destaques estão as lojas Imaginarium, Tok&Stok, Sephora, Luiza Barcelos, Schutz, que contam com itens em promoção que vão desde 50% até 70% de desconto.

O Iguatemi 365 também traz uma seleção exclusiva para a Black Friday, reforçando o posicionamento phygital da empresa e sua estratégia de sempre integrar as vendas nos canais on e off. No e-commerce, o mês começa com o cupom FG365 para frete grátis para marcas internacionais, e a partir de 18 de novembro, uma semana da data oficial da Black Friday, o IGUATEMI 365 oferecerá 15% extra, no cupom 15BF, de desconto para compras de marcas já com ofertas, como Polo Ralph Lauren, Jimmy Choo, Sisley e muito mais.

“A Black Friday já faz parte do calendário do varejo e estamos bem animados com a campanha deste ano. Nosso objetivo é oferecer as melhores opções de compra, aproveitando descontos e oportunidades únicas da data, tanto no nosso e-commerce Iguatemi 365, como nas lojas físicas nos shoppings do Brasil inteiro”, afirma Alexandre Biancamano, diretor de marketing da Iguatemi.

Confira a lista das lojas participantes*:

Any Any – Descontos de até 40%

B.Lem – Descontos de até 50%

Body for Sure – Descontos de até 50%

By Bea – Descontos de até 40%

Capodarte – Descontos de até 50%

Danybeb – Descontos de até 30%

Drogaria Iguatemi – Descontos de até 40%

Doctor Feet – Descontos de até 30%

Esmaltaria Turquesa – Combos exclusivos com até 15% de desconto.

Galeria Tricot – Descontos de até 50%

Havanna – Caixas de 06 e 12 alfajores com 10% de desconto. Válido para todos os sabores.

Hstern – Peças selecionadas da Coleção MyCollection com 25% OFF.

Imaginarium – Descontos de até 60%

Isabel Oliveira – Descontos de até 50%

Mundo do Enxoval- Descontos de até 50%

Monte Carlo – Descontos de até 40%

Liz – Descontos de até 20%

Luiza Barcelos – Descontos de até 50%

Ótica Mytho – Descontos de até 40%

Puket – Descontos de até 20%

Ótica Dax – Toda a linha Roberto Cavalli, Just Cavalli, DSQUARED2 e Salvatore Ferragano com até 40% de desconto.

Schutz – Descontos de até 50%

Tok&Stok – Descontos de até 70%

Swarovski – Descontos de até 30%

Sephora – Descontos de até 60%

*Promoções válidas enquanto durarem os estoques. Preços e condições podem mudar sem aviso.

Para mais informações de promoções e ofertas, basta acessar o site https://iguatemi.com.br/alphaville/ ou as redes sociais: @iguatemialphaville e Iguatemi Alphaville

Sobre o Shopping Iguatemi Alphaville

Inaugurado em 2011, o Iguatemi Alphaville é o lugar mais completo para fazer compras da região, com um mix de lojas variado e adequado ao público, que busca marcas consolidadas e de qualidade. São cerca de 150 lojas, restaurantes e serviços exclusivos. Com o DNA e excelência que carrega da marca Iguatemi, o shopping apresenta um dos mais modernos projetos de arquitetura, com grandes skylights que proporciona total integração com o exterior. Além disso, o Iguatemi Alphaville investe em lazer e entretenimento para todos os públicos por meio de diversas atrações e tem o melhor cinema da região, a rede Cinépolis, com salas VIP e tecnologia 3D. O shopping tem localização privilegiada, na entrada principal de acesso aos bairros Alphaville e Tamboré, entre as alamedas Rio Negro e Xingu, próxima à rodovia Castelo Branco.