“Dia D da Saúde” acontece dia (15/04) nas unidades de saúde de Santana de Parnaíba

Foto: Arquivo

Seguindo com o trabalho para a garantia da saúde dos parnaibanos, a prefeitura de Santana de Parnaíba, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, realiza no próximo dia 15 de abril, o “Dia D da Saúde”, em todas as Unidades Básicas de Saúde – UBSs e Unidades de Saúde Avançadas – USAs do município, das 8h às 17h.

Na ocasião, os munícipes poderão realizar a atualização vacinal (todas as faixas etárias), incluindo eventuais doses contra a covid-19 em atraso, controle de dextro, realizar testes contra HIV e Sífilis, aferir pressão arterial, entre outros. Além disso, ainda acontecerá a busca ativa da tuberculose e hanseníase, e rastreamento do câncer bucal (em pessoas acima dos 40 anos).