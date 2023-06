São Paulo recebe a 9ª edição da maior Feira de Negócios da China no Brasil

Foto: Mariana Meiame

Retomando o formato totalmente presencial, China Homelife Brazil acontece de 19 a 21 de junho no São Paulo Expo

Começa nesta segunda-feira (19/06) no São Paulo Expo, a China Homelife Brazil 2023 que está em sua 9ª edição e é a maior feira de negócios da China no Brasil. Ocupando a terceira posição em volume de negócios entre os 13 países onde é realizada, a China Homelife Brazil volta com o formato totalmente presencial e nesta edição reunirá mais de 700 fornecedores certificados pelo programa One Belt One Road em 16.000m2 de Expo.

São sete segmentos de negócios para vendas O2O e amostras disponíveis e um total de mais de 13 mil itens em: artigos para o lar e decoração, construção, têxtil e vestuário, eletrodomésticos, eletrônicos de consumo, autopeças e também máquinas e equipamentos industriais. A entrada é gratuita, o evento é destinado a importadores, atacadistas e comerciantes.

Com as duas edições da feira que aconteceram em 2022, a China Homelife Brazil se consolida como o maior encontro com fornecedores chineses no país. Foram mais de 22 mil visitantes no ano passado que realizaram mais de 6 mil reuniões de negócios registradas e auditadas. Com a abertura da fronteira chinesa, que permite a vinda dos fornecedores de forma totalmente presencial, a expectativa é repetir o sucesso em 2023.

“A China Homelife é um projeto comercial que acontece em 13 países, incluindo edições na Alemanha e nos Estados Unidos a partir deste ano. A edição brasileira acontece há nove anos e está atrás apenas de Dubai e México, respectivamente primeiro e segundo lugares, no ranking de volume de negócios. Agora, com duas edições/ano, os números devem avançar ainda mais”, avalia Anselmo Carvalho, diretor da ExpoSolutions, empresa que organiza a feira no Brasil.

Historicamente, entre as categorias de produtos que a feira reúne no Brasil, os segmentos de artigos para o lar e decoração e o de eletrodomésticos lideram com 30% cada na procura e rodadas de negócios. Em seguida vem o de têxtil e vestuário (25%), materiais de construção e eletroeletrônicos de consumo (com 20% cada) e máquinas e equipamentos industriais (5%).